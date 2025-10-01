Искусственный интеллект не заменит учителей, заявил Кравцов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ думает над созданием отечественной системы искусственного интеллекта, которая бы помогала учителям и школьникам, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы сегодня очень аккуратно смотрим для того, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.
При этом Кравцов отметил, что ИИ не сможет заменить живого общения с учителем.
"Искусственный интеллект, информационные технологии никогда не заменят учителя", - уверен глава Минпросвещения РФ.
В Москве 1–3 октября в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Министерством просвещения РФ.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
В Минпросвещения прокомментировали использование ИИ для домашних заданий
20 сентября, 15:48