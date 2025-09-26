Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 26.09.2025 (обновлено: 19:37 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/putin--2044666933.html
Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян
Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян - РИА Новости, 26.09.2025
Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских субъектов. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:19:00+03:00
2025-09-26T19:37:00+03:00
политика
россия
пермский край
брянская область
владимир путин
дмитрий махонин
александр богомаз
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044669095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cbcaddefd69de4cdea63c8ec6dc0d5c.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских субъектов.Основные заявленияЕдиный день голосования проходил в конкурентных условиях и при высокой явке, отметил он. Жители оценивали кандидатов по конкретным делам и результатам."А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом".По мнению Путина, итоги продемонстрировали готовность и желание россиян поддержать страну, которая проходит через ответственный исторический момент.Российский президент также дал избранным главам регионов несколько наставлений:"Чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества".&quot;У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны. Добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере&quot;.&quot;Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, &lt;...&gt; встречаться, выслушивать, понимать запросы&quot;.Он выразил надежду, что избранные губернаторы будут работать с пониманием, и поручил активнее привлекать в управленческие команды ветеранов СВО.Встреча прошла по завершении единого дня голосования. Избиратели поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.Итоги губернаторских выборов
https://ria.ru/20250926/vybory-2044492484.html
https://ria.ru/20250919/geroy-2042957320.html
россия
пермский край
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин по видеосвязи проводит встречу с избранными главами регионов
Путин по видеосвязи проводит встречу с избранными главами регионов.
2025-09-26T18:19
true
PT1M25S
Путин о важности выполнения национальных проектов в регионах
Путин о важности выполнения национальных проектов в регионах.
2025-09-26T18:19
true
PT0M37S
Путин призвал глав регионов привлекать в управленческие команды ветеранов СВО
Владимир Путин призвал глав регионов привлекать в свои управленческие команды ветеранов СВО
2025-09-26T18:19
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044669095_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d94e930a05467f25a650878257ffcaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, пермский край, брянская область, владимир путин, дмитрий махонин, александр богомаз, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Пермский край, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Махонин, Александр Богомаз, Единый день голосования — 2025

Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских субъектов.
Основные заявления
Единый день голосования проходил в конкурентных условиях и при высокой явке, отметил он. Жители оценивали кандидатов по конкретным делам и результатам.
«
"А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом".
Президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч
Владимир Путин
президент России
По мнению Путина, итоги продемонстрировали готовность и желание россиян поддержать страну, которая проходит через ответственный исторический момент.
Как прошел единый день голосования
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

Женщина во время выездного голосования на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская Краснодарского края

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

Люди голосуют через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская Арбатско-Покровской линии в Москве

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

Избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

Брифинг в информационном центре ЦИК России

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами глав 19 регионов РФ, который работает в Общественной палате РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

Местные жители на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 10

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 10

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 10

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10
Российский президент также дал избранным главам регионов несколько наставлений:
  • Ключевые задачи работы — укрепление суверенитета России и активная поддержка бойцов и ветеранов спецоперации.
  • Кроме того, нужно делать все необходимое для сохранения культурного и исторического наследия:
«
"Чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества".
Президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч
Владимир Путин
президент России
  • Важно оправдать доверие россиян, действовать с полной отдачей и выстраивать работу так, чтобы она соответствовала их ожиданиям.
  • Многообразие субъектов — преимущество страны:
«

"У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны. Добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере".

Президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч
Владимир Путин
президент России
  • Россия направляет значительные средства на реализацию нацпроектов, жители должны видеть конкретные результаты.
  • Масштаб стоящих перед страной задач предъявляет высокие требования к власти.
  • Избранные главы регионов должны быть все время в контакте с людьми:
«

"Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, <...> встречаться, выслушивать, понимать запросы".

Президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч
Владимир Путин
президент России
  • Преданность Родине бойцов и их принципы должны быть ориентирами для всех органов власти, а оценка граждан — главным критерием эффективности их работы.
Он выразил надежду, что избранные губернаторы будут работать с пониманием, и поручил активнее привлекать в управленческие команды ветеранов СВО.
Встреча прошла по завершении единого дня голосования. Избиратели поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.

Итоги губернаторских выборов

Путин на встрече с председателем ЦИК - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Памфилова доложила Путину о том, как прошли выборы
Вчера, 09:04
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Пять представителей "Времени героев" победили в единый день голосования
19 сентября, 12:48
 
ПолитикаРоссияПермский крайБрянская областьВладимир ПутинДмитрий МахонинАлександр БогомазЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала