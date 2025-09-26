https://ria.ru/20250926/putin--2044666933.html

Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян

Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян - РИА Новости, 26.09.2025

Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских субъектов. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:19:00+03:00

2025-09-26T18:19:00+03:00

2025-09-26T19:37:00+03:00

политика

россия

пермский край

брянская область

владимир путин

дмитрий махонин

александр богомаз

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044669095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cbcaddefd69de4cdea63c8ec6dc0d5c.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских субъектов.Основные заявленияЕдиный день голосования проходил в конкурентных условиях и при высокой явке, отметил он. Жители оценивали кандидатов по конкретным делам и результатам."А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом".По мнению Путина, итоги продемонстрировали готовность и желание россиян поддержать страну, которая проходит через ответственный исторический момент.Российский президент также дал избранным главам регионов несколько наставлений:"Чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества"."У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны. Добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере"."Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, <...> встречаться, выслушивать, понимать запросы".Он выразил надежду, что избранные губернаторы будут работать с пониманием, и поручил активнее привлекать в управленческие команды ветеранов СВО.Встреча прошла по завершении единого дня голосования. Избиратели поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.Итоги губернаторских выборов

https://ria.ru/20250926/vybory-2044492484.html

https://ria.ru/20250919/geroy-2042957320.html

россия

пермский край

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин по видеосвязи проводит встречу с избранными главами регионов Путин по видеосвязи проводит встречу с избранными главами регионов. 2025-09-26T18:19 true PT1M25S

Путин о важности выполнения национальных проектов в регионах Путин о важности выполнения национальных проектов в регионах. 2025-09-26T18:19 true PT0M37S

Путин призвал глав регионов привлекать в управленческие команды ветеранов СВО Владимир Путин призвал глав регионов привлекать в свои управленческие команды ветеранов СВО 2025-09-26T18:19 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, пермский край, брянская область, владимир путин, дмитрий махонин, александр богомаз, единый день голосования — 2025