ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь более 230 мостов и эстакад
17:11 20.09.2025
ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь более 230 мостов и эстакад
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад, их общая протяженность составит 180 километров, сообщил информационный центр ВСМ."Проектом предусмотрено 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Самая длинная эстакада в 14 километров будет построена в районе Санкт-Петербурга. Для мостовых переходов разработаны 32-метровые балки весом 700 тонн, что значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве. Управление проектом осуществляется через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга и оперативного контроля работ", — говорится в сообщении.В рамках осмотра хода строительства первой линии ВСМ объекты по маршруту будущей ВСМ посетили зампредседателя правительства Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин."Реализация проекта ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом этапе в Московской области. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. На объектах задействовано более семи тысяч человек и три тысячи единиц техники. Строители прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, обустраивают городки для размещения до 20 тысяч специалистов", — рассказали в инфоцентре.Там отметили высокую техническую сложность проекта из-за особенностей рельефа и геологии трассы. Грунты на многих участках слабые и болотистые, поэтому необходимо укрепление земляного полотна. Для этого проектом предусмотрена установка более миллиона свай суммарной длиной около 12 тысяч километров.Вдоль трассы создают производственную базу: в Новгородской и Тверской областях строят два роботизированных завода по выпуску специальных безбалластных плит. Планируемый срок запуска — 2026 год. Идет строительство 14 заводов по производству свай и десяти полигонов для изготовления мостовых конструкций.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом, время в пути составит два часа пятнадцать минут. Дорогу полностью запустят в 2028 году.
ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь 239 мостов и эстакад

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад, их общая протяженность составит 180 километров, сообщил информационный центр ВСМ.
"Проектом предусмотрено 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Самая длинная эстакада в 14 километров будет построена в районе Санкт-Петербурга. Для мостовых переходов разработаны 32-метровые балки весом 700 тонн, что значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве. Управление проектом осуществляется через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга и оперативного контроля работ", — говорится в сообщении.
В рамках осмотра хода строительства первой линии ВСМ объекты по маршруту будущей ВСМ посетили зампредседателя правительства Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин.
"Реализация проекта ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом этапе в Московской области. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. На объектах задействовано более семи тысяч человек и три тысячи единиц техники. Строители прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, обустраивают городки для размещения до 20 тысяч специалистов", — рассказали в инфоцентре.
Там отметили высокую техническую сложность проекта из-за особенностей рельефа и геологии трассы. Грунты на многих участках слабые и болотистые, поэтому необходимо укрепление земляного полотна. Для этого проектом предусмотрена установка более миллиона свай суммарной длиной около 12 тысяч километров.
Вдоль трассы создают производственную базу: в Новгородской и Тверской областях строят два роботизированных завода по выпуску специальных безбалластных плит. Планируемый срок запуска — 2026 год. Идет строительство 14 заводов по производству свай и десяти полигонов для изготовления мостовых конструкций.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом, время в пути составит два часа пятнадцать минут. Дорогу полностью запустят в 2028 году.
