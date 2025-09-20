https://ria.ru/20250920/vsm-2043210914.html

ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь более 230 мостов и эстакад

ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь более 230 мостов и эстакад - РИА Новости, 20.09.2025

ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь более 230 мостов и эстакад

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад, их общая протяженность составит 180 километров, сообщил... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T17:11:00+03:00

2025-09-20T17:11:00+03:00

2025-09-20T17:47:00+03:00

москва

санкт-петербург

строительство

россия

андрей никитин (политик)

олег белозеров

виталий савельев

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043213225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4b1f18e926d08e2a871eda5c6a3033b.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад, их общая протяженность составит 180 километров, сообщил информационный центр ВСМ."Проектом предусмотрено 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Самая длинная эстакада в 14 километров будет построена в районе Санкт-Петербурга. Для мостовых переходов разработаны 32-метровые балки весом 700 тонн, что значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве. Управление проектом осуществляется через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга и оперативного контроля работ", — говорится в сообщении.В рамках осмотра хода строительства первой линии ВСМ объекты по маршруту будущей ВСМ посетили зампредседателя правительства Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин."Реализация проекта ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом этапе в Московской области. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. На объектах задействовано более семи тысяч человек и три тысячи единиц техники. Строители прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, обустраивают городки для размещения до 20 тысяч специалистов", — рассказали в инфоцентре.Там отметили высокую техническую сложность проекта из-за особенностей рельефа и геологии трассы. Грунты на многих участках слабые и болотистые, поэтому необходимо укрепление земляного полотна. Для этого проектом предусмотрена установка более миллиона свай суммарной длиной около 12 тысяч километров.Вдоль трассы создают производственную базу: в Новгородской и Тверской областях строят два роботизированных завода по выпуску специальных безбалластных плит. Планируемый срок запуска — 2026 год. Идет строительство 14 заводов по производству свай и десяти полигонов для изготовления мостовых конструкций.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом, время в пути составит два часа пятнадцать минут. Дорогу полностью запустят в 2028 году.

https://ria.ru/20250916/vsm-2042353435.html

https://ria.ru/20250916/vsm-2042268562.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. Кадры с коптера Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров, сообщил инфоцентр ВСМ. Для мостовых переходов разработаны 32-метровые балки весом 700 тонн, что значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве. Управление проектом осуществляется через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга и оперативного контроля работ Инфоцентр ВСМ сообщил, что в рамках осмотра хода строительства 1-й линии ВСМ зампредседателя правительства Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин посетили объекты по маршруту будущей ВСМ. Реализация проекта ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на 7-м этапе в Московской области. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. На объектах задействовано более 7 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники. Строители прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, обустраивают городки для размещения до 20 тысяч специалистов Оценить масштаб работ можно на видео, снятом с коптера. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-20T17:11 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, строительство, россия, андрей никитин (политик), олег белозеров, виталий савельев, ржд