На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение"
Культура
Культура
 
20:28 20.09.2025
На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение"
На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение" - РИА Новости, 20.09.2025
На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение"
Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis &amp; D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele.От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Начало международного музыкального конкурса "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".
На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение"

На Live Арене стартовал международный музыкальный конкурс "Интервидение"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".
В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele.
От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
