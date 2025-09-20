https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043241596.html

На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение"

На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение" - РИА Новости, 20.09.2025

На Live Арене стартовал международный конкурс "Интервидение"

Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:28:00+03:00

2025-09-20T20:28:00+03:00

2025-09-20T20:40:00+03:00

культура

интервидение – 2025

москва

россия

полина гагарина

дима билан (виктор белан)

московская область (подмосковье)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043243341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_112ff518a39ca4f62754f31e41853ab2.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele.От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начало международного музыкального конкурса "Интервидение" Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". 2025-09-20T20:28 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервидение – 2025, москва, россия, полина гагарина, дима билан (виктор белан), московская область (подмосковье), владимир путин