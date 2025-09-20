Рейтинг@Mail.ru
В Москве в субботу пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043112163.html
В Москве в субботу пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение"
В Москве в субботу пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение" - РИА Новости, 20.09.2025
В Москве в субботу пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в субботу в в 20.30 мск на Live Арене в Москве. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T01:44:00+03:00
2025-09-20T01:44:00+03:00
россия
белоруссия
вьетнам
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
максим фадеев
deep purple
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041445050_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_0403d95c33c55f6eec1c1b865e6d72fe.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в субботу в в 20.30 мск на Live Арене в Москве. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. В конкурсе примут участие артисты из 23 стран: Белоруссия, Индия, Китай, Казахстан, Сербия, Египет, Бразилия, Венесуэла, Катар, Вьетнам, Куба, Кения, Мадагаскар, Колумбия, ОАЭ, Таджикистан, Саудовская Аравия, США, Кыргызстан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР, а также хозяйка конкурса - Россия. Откроет вечер кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis &amp; D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele. От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит с песней "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев. В состав жюри вошли признанные представители культуры и искусства из государств-участников. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. Представителем Белоруссии была назначена генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер. А США в жюри представит бывший вокалист групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Послами конкурса стали певец Дима Билан, певицы Пелагея и Клава Кока, а также хоккеист Александр Овечкин. Ведущими конкурса "Интервидение" от России станут Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, а актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй выступят в качестве международных ведущих. Волонтерами международного музыкального конкурса "Интервидение" стали более 500 человек из 47 регионов России, а также из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html
https://ria.ru/20250919/intervidenii-2043030504.html
https://ria.ru/20250919/uchastnik-2043019543.html
россия
белоруссия
вьетнам
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041445050_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a21a3e456f04c3409c2ba9e7f05aad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, вьетнам, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , максим фадеев, deep purple, москва, интервидение – 2025
Россия, Белоруссия, Вьетнам, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Максим Фадеев, Deep Purple, Москва, Интервидение – 2025
В Москве в субботу пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение"

В Москве в субботу состоится международный музыкальный конкурс "Интервидение"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖеребьевка конкурсантов "Интервидения"
Жеребьевка конкурсантов Интервидения - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жеребьевка конкурсантов "Интервидения" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в субботу в в 20.30 мск на Live Арене в Москве.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
12 июня, 10:03
В конкурсе примут участие артисты из 23 стран: Белоруссия, Индия, Китай, Казахстан, Сербия, Египет, Бразилия, Венесуэла, Катар, Вьетнам, Куба, Кения, Мадагаскар, Колумбия, ОАЭ, Таджикистан, Саудовская Аравия, США, Кыргызстан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР, а также хозяйка конкурса - Россия.
Откроет вечер кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele.
От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит с песней "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев.
В состав жюри вошли признанные представители культуры и искусства из государств-участников. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. Представителем Белоруссии была назначена генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер. А США в жюри представит бывший вокалист групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер.
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Билан оценил значимость культурных связей на "Интервидении"
Вчера, 17:11
Послами конкурса стали певец Дима Билан, певицы Пелагея и Клава Кока, а также хоккеист Александр Овечкин.
Ведущими конкурса "Интервидение" от России станут Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, а актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй выступят в качестве международных ведущих.
Волонтерами международного музыкального конкурса "Интервидение" стали более 500 человек из 47 регионов России, а также из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Участник "Интервидения" из Китая назвал Чайковского своим кумиром
Вчера, 16:45
 
РоссияБелоруссияВьетнамВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Максим ФадеевDeep PurpleМоскваИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала