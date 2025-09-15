https://ria.ru/20250915/edg-2042007697.html

Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025

Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025 - РИА Новости, 15.09.2025

Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025

Избиратели на выборах в Единый день голосования поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Избиратели на выборах в Единый день голосования поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.Врио глав регионов, одержавшие победу на выборахПереизбранные действующие главы субъектовВ Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.

