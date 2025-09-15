Рейтинг@Mail.ru
12:30 15.09.2025 (обновлено: 13:46 15.09.2025)
Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025
Избиратели на выборах в Единый день голосования поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Избиратели на выборах в Единый день голосования поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.Врио глав регионов, одержавшие победу на выборахПереизбранные действующие главы субъектовВ Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025

© Фото : Избирательная комиссия Курганской области/ВКонтактеГолосование на выборах в Курганской области
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Избиратели на выборах в Единый день голосования поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.

Врио глав регионов, одержавшие победу на выборах

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Переизбранные действующие главы субъектов

В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
