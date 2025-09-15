Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025

Минниханов, Хинштейн и Дрозденко показали лучшие результаты на выборах
Врио глав регионов, одержавшие победу на выборах
- Курская область: Александр Хинштейн — 86,92 процента голосов;
- Республика Коми: Ростислав Гольдштейн — 70,04 процента;
- Новгородская область: Александр Дронов — 62,19 процента;
- Оренбургская область: Евгений Солнцев — 83,85 процента;
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.
На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.
В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.
На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.
Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.
На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
- Ростовская область: Юрий Слюсарь — 81,25 процента;
- Еврейская автономная область: Мария Костюк — 83,02 процента;
- Свердловская область: Денис Паслер — 61,3 процента;
- Тамбовская область: Евгений Первышов — 73,84 процента.
Переизбранные действующие главы субъектов
- Республика Татарстан: Рустам Минниханов — 88,09 процента голосов;
- Чувашская Республика: Олег Николаев — 67,06 процента;
- Севастополь: Михаил Развожаев — 81,72 процента;
- Камчатский край: Владимир Солодов — 62,97 процента;
- Пермский край: Дмитрий Махонин — 70,94 процента;
- Архангельская область: Александр Цыбульский — 67,32 процента;
- Брянская область: Александр Богомаз — 78,78 процента;
- Иркутская область: Игорь Кобзев — 60,79 процента;
- Калужская область: Владисла Шапша — 72,24 процента;
- Костромская область: Сергей Ситников — 67,63 процента;
- Ленинградская область: Александр Дрозденко — 84,21 процента;
- Краснодарский край: Вениамин Кондратьев — 83,17 процента.