Что говорила Арчена Нагабушанам о России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В мире всегда были люди, которых окружающие считали особенными. Кто-то умел тонко чувствовать перемены, другие утверждали, что могут видеть грядущее. Одним из таких феноменов сегодня называют Арчену Нагабушанам.
Ее предсказания обсуждают в СМИ, в социальных сетях и на форумах, сравнивают с пророчествами Ванги. Особенно пристальное внимание ее словам уделяют в России, ведь сама Арчена прочно связала свою судьбу с нашей страной.
Из Индии в Россию — вслед за голубыми глазами
Арчена родилась в Индии, где, казалось бы, ей была уготована обычная судьба. Она училась на инженера, пробовала себя в модельном бизнесе, жила обычной жизнью. Но с ранних лет, как пишет "Комсомольская правда", вспоминала: ее преследовали необычные сны и видения.
Первое случилось в десять лет: девочка увидела мужчину с голубыми глазами. Для Индии, где подавляющее большинство людей темноглазые, это выглядело почти фантастикой. Родные лишь посмеялись над ее рассказом.
Прошли годы, и видение оказалось пророческим. В Гоа Арчена встретила русского журналиста и писателя Александра Борисова.
Именно его глаза и совпали с детским видением. Позднее пара поженилась и перебралась в Москву. Там Арчена окончательно поняла, что ее способности выходят за рамки простого воображения.
Самым сильным потрясением для нее стало цунами в Индийском океане в декабре 2004-го. За несколько лет до трагедии ей снова и снова снились волны, накрывающие побережье и уносящие жизни тысяч людей.
Сон оказался пророческим. Тогда Арчена окончательно убедилась, что ее способности нельзя списать на фантазии.
В Москве, где она жила вместе с мужем, случилось еще одно событие, изменившее ее жизнь. Летом 2017 года она проснулась на рассвете и, глядя в окно, увидела ослепительный свет, проникший в комнату. С тех пор, уверяет Арчена, она стала получать ответы на вопросы, которые волнуют все человечество.
Как работает ее "внутренний компас"
Объясняя природу своих видений, Арчена приводит простую аналогию. Она говорит: птицам не нужны карты и приборы, чтобы преодолеть тысячи километров во время миграции, они полагаются на внутренний компас. У нее такой же "навигатор", объясняет Life, только указывающий направление не в пространстве, а во времени.
Если вопрос сложный, она задает его несколько раз. И лишь когда получает один и тот же ответ несколько раз, считает возможным делиться информацией с другими. Такой подход, по ее словам, помогает отделять истинное предвидение от простых мыслей или фантазий.
Предсказание о Дональде Трампе сделало Арчену всемирно известной. Еще в конце 2023-го она заявила в эфире российского телеканала, что против бывшего президента США готовится покушение. И что он выживет.
Летом 2024-го в Трампа действительно стреляли. Пуля чудом прошла мимо, и политик остался жив.
Природные катастрофы и переселение народов
Говоря о будущем всего человечества, Арчена рисует тревожную картину. Она уверяет, что количество катастроф будет расти. Землетрясения, цунами, ураганы, наводнения и смерчи станут привычным явлением даже там, где их раньше не фиксировали вовсе.
Климатические изменения приведут к тому, что целые регионы станут непригодными для жизни. Индия, Китай, Пакистан, страны Африки и Латинской Америки будут страдать от жары, засух и потопов. Миллиарды людей окажутся вынуждены мигрировать. Основные потоки переселенцев, по ее словам, устремятся в Россию, Канаду и на север Европы.
Нельзя не отметить и ее прогнозы о технологиях. Арчена утверждает, что искусственный интеллект откроет человечеству огромные возможности, но и принесет смертельные риски. Она видит будущее, где машины смогут создавать оружие и в какой-то момент решат подчинить себе людей.
Россия и Украина: прогноз на 2026 год
Однако сегодня многих волнует ответ на совсем другой вопрос: когда наступит мир?
По ее словам, в 2026-м году "все стороны получат возможность завершить противостояние". Но она делает важную оговорку: "Будущее не высечено в камне".
Если, как утверждает ясновидящая, украинское общество не сделает выводы из уроков истории, конфликт может затянуться, а последствия будут катастрофическими. Арчена не подбирает формулировки , она жестко заявила о риске исчезновения Украины как государства, если сценарий мира не будет реализован.
Для России индийская ясновидящая предсказывает иной путь. По ее словам, страна уже вступила в эпоху глубокой трансформации. Экономика должна укрепиться, государство - стать еще более суверенным.
Она утверждает, что Россия станет примером для других стран: покажет, как важно отстаивать собственный путь.
Сама по себе вера в слова прорицательницы всегда вызывает споры. Одни считают это шарлатанством, другие же внимательно фиксируют совпадения. Важно, что равнодушных нет.