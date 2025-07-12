https://ria.ru/20250712/ssha-2028791857.html

CNN: агентов Секретной службы почти не наказали после покушения на Трампа

CNN: агентов Секретной службы почти не наказали после покушения на Трампа - РИА Новости, 12.07.2025

CNN: агентов Секретной службы почти не наказали после покушения на Трампа

Агенты Секретной службы США почти не понесли наказаний после покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Пенсильвании, некоторых даже... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:53:00+03:00

2025-07-12T18:53:00+03:00

2025-07-12T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Агенты Секретной службы США почти не понесли наказаний после покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Пенсильвании, некоторых даже повысили, отмечает телеканал CNN со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов. Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что Секретная служба США отстранила шесть своих агентов из-за нарушений в работе, в результате которых было допущено покушение на Трампа в июле 2024 года, когда он избирался на второй срок. Как сообщил CNN, "дюжина" нынешних и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов и законодателей описали телеканалу общее отсутствие ответственности за произошедшее, особенно со стороны высокопоставленных чиновников Секретной службы и агентов, приставленных к Трампу на митинге в городе Батлер в июле. "Никого из тех агентов не призвали к ответственности, некоторых даже повысили", - цитирует телеканал неназванного бывшего высокопоставленного чиновника Секретной службы. Другие неназванные источники рассказали CNN, что в основном дисциплинарные взыскания получили агенты из отдела Секретной службы в Питтсбурге. По словам источников, из-за этого многие чувствовали, что этот отдел выбрали в качестве "козла отпущения" и возложили на него ответственность за промахи "вышестоящих" отделов. "За пределами офиса в Питтсбурге только один человек низкого ранга из службы безопасности Трампа и один снайпер, задействованные в тот день(в день покушения - ред.), были отстранены", - добавил телеканал. CNN указывает, что по меньшей мере двое из шести отстраненных из-за покушения на Трампа агентов Секретной службы подали апелляции, чтобы оспорить это решение ведомства. Неназванный источник рассказал телеканалу, что на данный момент ни один сотрудник Секретной службы не выполнил ни одного дисциплинарного взыскания. По словам источников, на фоне покушения на Трампа в Пенсильвании в июле ряд высокопоставленных чиновников ушли из Секретной службы, что усилило опасения по поводу потенциальной "утечки мозгов" из ведомства. Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в городе Батлер, штат Пенсильвания. Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Глава Секретной службы США Кимберли Читл была вынуждена подать в отставку на фоне критики провала работы ведомства. Независимая комиссия по расследованию июльского покушения выявила множественные нарушения в работе Секретной службы, которые привели к тому, что атака не была предотвращена. После прихода к власти в январе Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в Батлере.

https://ria.ru/20250712/tramp-2028709880.html

https://ria.ru/20250703/tramp-2026842862.html

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пенсильвания

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в мире, сша, пенсильвания, питтсбург, дональд трамп, покушение на дональда трампа