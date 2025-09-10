https://ria.ru/20250910/vzryv-2041076862.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в Сумской области действует с 20.34 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
