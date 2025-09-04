https://ria.ru/20250904/soglasheniya-2039558576.html

Сальдо рассказал, чего ожидает от мирного соглашения по Украине

2025-09-04T07:11:00+03:00

в мире

россия

украина

владивосток

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583382_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_5ebd93251d7e165df8d5eccada3b9c21.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Город Херсон находится на территории, которая по итогам референдума вошла в состав России, и это необходимо учитывать при заключении окончательного мирного соглашения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем первом в рамках рабочей программы на ВЭФ-2025 интервью РИА Новости."Херсон находится на территории, которая <...> по результатам референдума, подчеркиваю, вошла в состав России. Это люди высказали свое мнение. И, соответственно, такое отношение, я уверен, будет со стороны во время заключения уже окончательного договора. Потому что история знает, пока что идут договоренности. Когда будет заключено мирное соглашение, там будет все подписано. Но это территория на сегодняшний момент России. И она оккупирована Вооруженными силами Украины", — сказал Сальдо.Сальдо также отметил, что Херсон — его родной город, и ему больно видеть, что сегодня он фактически превратился в город-призрак, сейчас из 350 тысяч жителей здесь остались 50 тысяч."Противник укрепляет город как форпост. То есть под школами строятся так называемые подземные школы, но это не подземные школы, это пункты управления", — пояснил Сальдо.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

украина

владивосток

