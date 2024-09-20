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Секретная служба признала ошибки во время первого покушения на Трампа - РИА Новости, 20.09.2024
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20:52 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/tramp-1973926936.html
Секретная служба признала ошибки во время первого покушения на Трампа
Секретная служба признала ошибки во время первого покушения на Трампа - РИА Новости, 20.09.2024
Секретная служба признала ошибки во время первого покушения на Трампа
Секретная служба США признает, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время июльского покушения на бывшего президента США Дональда... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:52
2024-09-20T20:52
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Секретная служба США признает, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время июльского покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил в пятницу и.о. директора Рональд Роу. "Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте", - заявил Роу на пресс-брифинге. Сотрудники, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности в соответствии с внутренним регламентом службы, добавил чиновник. Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Секретная служба признала ошибки во время первого покушения на Трампа

Секретная служба США признала ошибки координации во время покушения на Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Секретная служба США признает, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время июльского покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил в пятницу и.о. директора Рональд Роу.
"Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте", - заявил Роу на пресс-брифинге.
Полицейские у гольф-клуба во Флориде после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP
Вчера, 17:13
Сотрудники, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности в соответствии с внутренним регламентом службы, добавил чиновник.
Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Американский сенатор рассказал о расследовании первого покушения на Трампа
Вчера, 11:13
 
В миреСШАДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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