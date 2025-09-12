https://ria.ru/20250912/izbirkom-2041359322.html

В регионах, живущих по московскому времени, открыли участки для голосования

В регионах, живущих по московскому времени, открыли участки для голосования - РИА Новости, 12.09.2025

В регионах, живущих по московскому времени, открыли участки для голосования

Участки для голосования на выборах губернаторов российских регионов и местных органов власти открылась в пятницу в живущих по московскому времени регионах... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T08:42:00+03:00

2025-09-12T08:42:00+03:00

2025-09-12T10:43:00+03:00

политика

архангельская область

республика коми

ростовская область

александр дрозденко

сергей малинкович

андрей лебедев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах губернаторов российских регионов и местных органов власти открылась в пятницу в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. В Северо-Западном округе выборы пройдут в Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и республике Коми. Голосование на выборах губернатора Ленинградской области пройдет на 1058 избирательных участках, восемь из которых - в местах временного пребывания избирателей, 44 - экстерриториальные. Всего в выборах смогут принять участие свыше 1,4 миллиона избирателей Ленобласти. Леноблизбирком зарегистрировал на выборах губернатора пять кандидатов: действующего главу региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергея Малинковича (Коммунистическая партия "Коммунисты России"), Андрея Лебедева (ЛДПР), Сергея Лисовского (партия "Зеленые"), Игоря Новикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"). В республике Коми в Единый день голосования пройдут выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления. На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По состоянию на 1 июля в Коми зарегистрировано свыше 616 тысяч избирателей. В регионе будут работать 574 избирательных участка, в том числе более 100 – в Сыктывкаре (с учетом Эжвинского района), отмечается в материалах на сайте регионального избиркома. В Новгородской области в пятницу открылись 520 избирательных участков для голосования на досрочных выборах губернатора. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах могут принять участие около 470 тысяч человек. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора региона Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российской партии пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). В выборах Губернатора Архангельской области примут участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия"). В Чувашии проходят выборы главы республики. В течение трех дней в регионе будет работать 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля превысила 906 тысяч человек. Жители Чувашии могут проголосовать лично или через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. В Южном Федеральном округе выборы проходят в Краснодарском крае, Ростовской области и городе Севастополе. В Краснодарском крае в Единый день голосования пройдут выборы главы региона. На пост губернатора претендуют действующий глава Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду). По состоянию на 1 июля в Краснодарском крае зарегистрировано свыше 4,4 миллиона избирателей. В регионе будут работать 2879 избирательных участков. Выборы главы Краснодарского края пройдут и на федеральной территории "Сириус", здесь зарегистрировано свыше 11 тысяч избирателей, будут работать шесть избирательных участков. На выборах губернатора Ростовской области проголосовать можно на избирательном участке, на дому и дистанционно. По данным облизбиркома, в Ростовской области на выборах 2025 года будет задействовано более 2,5 тысячи избирательных участков. Более 258 тысяч избирателей в Ростовской области решили голосовать дистанционно. В течение трех дней более 3,1 миллиона избирателей могут отдать свой голос за одного из пяти кандидатов. На пост губернатора Ростовской области претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). В выборах губернатора Севастополя принимают участие пять кандидатов от пяти парламентских партий: Илья Журавлев (ЛДПР), Ирина Салина ("Новые люди"), Сергей Круглов ("Справедливая Россия – За правду"), Геннадий Кушнир ("Коммунистическая партия Российской Федерации") и действующий губернатор Михаил Развожаев ("Единая Россия"). Всего в городе работает 187 избирательных участков. По состоянию на 1 июля в Севастополе зарегистрировано свыше 342 тысяч избирателей. В Центральном федеральном округе выборы проводятся в Брянской, Калужской, Костромской, Курской и Тамбовской областях. В Тамбовской области на пост главы региона претендуют пять человек: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от Единой России, Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – патриоты – за правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей". В первый день голосования в регионе открывается 820 избирательных участков. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, в Тамбовской области зарегистрированы свыше 888 тысяч избирателей. В Брянской области численность избирателей составляет более 936 тысяч человек. Для голосования на выборах открыт 1041 избирательный участок. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Александр Богомаз ("Единая Россия"), Андрей Архицкий ("КПРФ"), Алексей Тимошков ("СРЗП") и Геннадий Селебин ("Родина"). По состоянию на 1 июля 2025 года численность избирателей Брянской области составляет 936 817 человек. В Костромской области на пост губернатора претендуют действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин. В первый день голосования в регионе открылись 472 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля 2025 года, численность избирателей, зарегистрированных на территории Костромской области, составила превышает 495 тысяч человек. В регионе будет применен механизм дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявление на дистанционное голосование подали более 30 тысяч человек. В Калужской области на пост главы региона претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР). В первый день голосования в регионе открылись 702 постоянных и два временных избирательных участка. По данным областного избиркома, численность избирателей в регионе превышает 791 тысячу человек. В регионе будет применен механизм дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявление на дистанционное голосование подали 53,3 тысяч человек. В Курской области в Единый день голосования будут выбирать губернатора региона, на должность которого претендуют четыре кандидата: Геннадий Баев (депутат Курской облдумы) - выдвинут Курским региональным отделением "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Алексей Бобовников (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения КПРФ, Алексей Томанов (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения ЛДПР, Александр Хинштейн (врио губернатора Курской области) - выдвинут Курским региональным отделением "Единая Россия". Всего в регионе будет открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, общая численность избирателей Курской области превышает 866 тысяч человек.

https://ria.ru/20250912/moskva-2041358122.html

https://ria.ru/20250911/edg-2025-2041147086.html

https://ria.ru/20250909/vybory-2040626259.html

архангельская область

республика коми

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, архангельская область, республика коми, ростовская область, александр дрозденко, сергей малинкович, андрей лебедев, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025