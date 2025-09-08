Рейтинг@Mail.ru
Китай готов совместно со странами БРИКС строить "Один пояс, один путь"
17:23 08.09.2025
Китай готов совместно со странами БРИКС строить "Один пояс, один путь"
Китай готов совместно со странами БРИКС строить "Один пояс, один путь"
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай готов вместе со странами-участницами БРИКС вести совместное качественное строительство в рамках инициативы "Один пояс, один путь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Китай готов сотрудничать с другими странами БРИКС в реализации инициативы по глобальному развитию и содействии качественному совместному строительству "Одного пояса, одного пути", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. "Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином в 2013 году. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 государств Средней Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь объявил, что лидер Китая в ходе виртуального саммита проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам нынешней экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес. Как подчеркнул Линь Цзянь, КНР готова работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Флаги стран-участников БРИКС
Группа БРИКС
6 июля, 00:27
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
 
