Си Цзиньпин призвал страны БРИКС использовать сильные стороны

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Страны-участницы БРИКС должны использовать свои сильные стороны, углублять деловое сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите межгосударственного объединения.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа."Мы должны использовать наши сильные стороны, углублять деловое сотрудничество и добиваться более плодотворных результатов в таких областях, как торговля, финансы, наука и технологии", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.По словам Си Цзиньпина, это обеспечит БРИКС более прочную основу, придаст более мощный импульс, увеличит влияние, принося большую пользу народам всех стран.В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь объявил, что глава КНР в ходе виртуального саммита проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других государств по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

