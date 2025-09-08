https://ria.ru/20250908/braziliya-2040453159.html

Си Цзиньпин заявил, что разделяет позицию Бразилии по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на онлайн-саммите БРИКС заявил, что разделяет позицию Бразилии по украинскому кризису. РИА Новости, 08.09.2025

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на онлайн-саммите БРИКС заявил, что разделяет позицию Бразилии по украинскому кризису.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа."Президент Лула говорил об украинском кризисе и конфликте в секторе Газа. Я согласен с позицией Бразилии, уверен, что мы все едины в этих вопросах", - сказал глава КНР во время выступления, трансляция саммита ведется на видеохостинге YouTube.Бразильский лидер на саммите сделал заявление, что урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные интересы всех заинтересованных сторон.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

