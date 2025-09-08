Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил, что разделяет позицию Бразилии по Украине
15:36 08.09.2025 (обновлено: 15:46 08.09.2025)
Си Цзиньпин заявил, что разделяет позицию Бразилии по Украине
Си Цзиньпин заявил, что разделяет позицию Бразилии по Украине
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на онлайн-саммите БРИКС заявил, что разделяет позицию Бразилии по украинскому кризису.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа."Президент Лула говорил об украинском кризисе и конфликте в секторе Газа. Я согласен с позицией Бразилии, уверен, что мы все едины в этих вопросах", - сказал глава КНР во время выступления, трансляция саммита ведется на видеохостинге YouTube.Бразильский лидер на саммите сделал заявление, что урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные интересы всех заинтересованных сторон.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на онлайн-саммите БРИКС заявил, что разделяет позицию Бразилии по украинскому кризису.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Президент Лула говорил об украинском кризисе и конфликте в секторе Газа. Я согласен с позицией Бразилии, уверен, что мы все едины в этих вопросах", - сказал глава КНР во время выступления, трансляция саммита ведется на видеохостинге YouTube.
Бразильский лидер на саммите сделал заявление, что урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные интересы всех заинтересованных сторон.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайских миротворцев на Украину
2 сентября, 15:26
 
