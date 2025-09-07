Си Цзиньпин примет участие в виртуальном саммите БРИКС
Си Цзиньпин 8 сентября примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи из Пекина
Архивное фото
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 8 сентября примет участие в саммите стран БРИКС по видеосвязи из Пекина, сообщает в воскресенье министерство иностранных дел Китая.
"По приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы председатель КНР Си Цзиньпин 8 сентября примет участие в онлайн-саммите лидеров БРИКС по видеосвязи из Пекина и выступит с важной речью", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Секретарь по международным отношениям коммунистической партии Перу "Красная Родина" Артуро Аяла ранее заявил РИА Новости, что инициатива бразильского президента о проведении саммита ещё раз подтверждает тенденцию на многополярность.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС . 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.