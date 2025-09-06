Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал инициативу Бразилии по ответу на пошлины США - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 06.09.2025 (обновлено: 06:17 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/ekspert-2040129479.html
Эксперт прокомментировал инициативу Бразилии по ответу на пошлины США
Эксперт прокомментировал инициативу Бразилии по ответу на пошлины США - РИА Новости, 06.09.2025
Эксперт прокомментировал инициативу Бразилии по ответу на пошлины США
Инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о созыве экстренного совещания лидеров БРИКС по вопросу высоких пошлин США интересна всем членам... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T04:17:00+03:00
2025-09-06T06:17:00+03:00
в мире
бразилия
сша
китай
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
си цзиньпин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
МОНТЕВИДЕО, 6 сен - РИА Новости. Инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о созыве экстренного совещания лидеров БРИКС по вопросу высоких пошлин США интересна всем членам объединения, заявил РИА Новости научный ассистент Барселонского института международных исследований (IBEI) Хосе Виктор Ферро. "Мне кажется, что это возможный ответ (На пошлины. — Прим. Ред.), прежде всего потому, что Бразилия — не единственная страна, которая была ограничена чрезмерно высокими и до определенной степени совершенно произвольными и вымогательскими пошлинами. Это шантаж со стороны правительства США... То, что делает правительство Бразилии, созывая встречу с другими главами государств БРИКС, – это инициатива, которая интересна всем членам блока. Особенно Китаю и Индии", — сказал РИА Новости Ферро. По словам эксперта, одним из возможных шагов для блока может стать наращивание торговли в национальных валютах, которая до сих пор является "незначительной", прежде всего, "для того, чтобы уйти от этих колебаний в политике США".Исследователь отметил роль Банка БРИКС, который уже активно инвестирует как в страны-участники, так и в государства-партнеры. Возможности здесь, по его словам, заключаются в увеличении инвестиций в национальных валютах и в расширении торговли между членами, "потому что БРИКС — это не экономический блок, а форум политической координации".Комментируя политику администрации Дональда Трампа, Ферро указал, что президент США действует в логике краткосрочной выгоды, но в то же время стреляет себе в ногу. "Например, в случае БРИКС многие годы у Китая и Индии были очень разные интересы... Но с той политикой, которую проводит Трамп, в итоге он только толкает Индию к БРИКС и к Китаю", — пояснил собеседник агентства. Позиция Бразилии, по мнению эксперта, — сохранение "стратегической автономии" между Западом и Востоком. Её сближение с БРИКС в этом смысле происходит "не с целью создать новый мировой порядок, а чтобы реформировать существующие многосторонние институты". Ферро подчеркнул, что нынешняя напряженность в отношениях Бразилиа и Вашингтона связана не с США как государством, а с политикой конкретной администрации. При этом экспорт Бразилии в США остаётся значительным, поэтому страна "не станет обострять противоречия". "Бразилия хочет и будет иметь в БРИКС возможность совместного ответа на колебания вымогательской политики правительства США, но в то же время не захочет создавать атмосферу открытого конфликта, потому что понимает, что находится в асимметричных отношениях", — заключил исследователь. Советник главы бразильского государства Селсу Аморим сообщил накануне в интервью газете O Globo, что внеочередной саммит БРИКС состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в виртуальном формате. Участие в мероприятии, по словам Аморима, уже подтвердил президент Китая Си Цзиньпинь. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
https://ria.ru/20250903/putin-2039451857.html
https://ria.ru/20250901/brikst-2038948238.html
https://ria.ru/20250831/brazilija-2038598352.html
бразилия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, китай, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, си цзиньпин, брикс
В мире, Бразилия, США, Китай, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, БРИКС
Эксперт прокомментировал инициативу Бразилии по ответу на пошлины США

Ферро: инициатива Бразилии по ответу на пошлины США интересна всем членам БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОНТЕВИДЕО, 6 сен - РИА Новости. Инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о созыве экстренного совещания лидеров БРИКС по вопросу высоких пошлин США интересна всем членам объединения, заявил РИА Новости научный ассистент Барселонского института международных исследований (IBEI) Хосе Виктор Ферро.
"Мне кажется, что это возможный ответ (На пошлины. — Прим. Ред.), прежде всего потому, что Бразилия — не единственная страна, которая была ограничена чрезмерно высокими и до определенной степени совершенно произвольными и вымогательскими пошлинами. Это шантаж со стороны правительства США... То, что делает правительство Бразилии, созывая встречу с другими главами государств БРИКС, – это инициатива, которая интересна всем членам блока. Особенно Китаю и Индии", — сказал РИА Новости Ферро.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин высказался о пошлинах США против Бразилии
3 сентября, 17:16
По словам эксперта, одним из возможных шагов для блока может стать наращивание торговли в национальных валютах, которая до сих пор является "незначительной", прежде всего, "для того, чтобы уйти от этих колебаний в политике США".
Исследователь отметил роль Банка БРИКС, который уже активно инвестирует как в страны-участники, так и в государства-партнеры. Возможности здесь, по его словам, заключаются в увеличении инвестиций в национальных валютах и в расширении торговли между членами, "потому что БРИКС — это не экономический блок, а форум политической координации".
Комментируя политику администрации Дональда Трампа, Ферро указал, что президент США действует в логике краткосрочной выгоды, но в то же время стреляет себе в ногу.
"Например, в случае БРИКС многие годы у Китая и Индии были очень разные интересы... Но с той политикой, которую проводит Трамп, в итоге он только толкает Индию к БРИКС и к Китаю", — пояснил собеседник агентства.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лидеры БРИКС обсудят торговую политику Трампа 8 сентября, пишет Bloomberg
1 сентября, 20:56
Позиция Бразилии, по мнению эксперта, — сохранение "стратегической автономии" между Западом и Востоком. Её сближение с БРИКС в этом смысле происходит "не с целью создать новый мировой порядок, а чтобы реформировать существующие многосторонние институты".
Ферро подчеркнул, что нынешняя напряженность в отношениях Бразилиа и Вашингтона связана не с США как государством, а с политикой конкретной администрации. При этом экспорт Бразилии в США остаётся значительным, поэтому страна "не станет обострять противоречия".
"Бразилия хочет и будет иметь в БРИКС возможность совместного ответа на колебания вымогательской политики правительства США, но в то же время не захочет создавать атмосферу открытого конфликта, потому что понимает, что находится в асимметричных отношениях", — заключил исследователь.
Советник главы бразильского государства Селсу Аморим сообщил накануне в интервью газете O Globo, что внеочередной саммит БРИКС состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в виртуальном формате. Участие в мероприятии, по словам Аморима, уже подтвердил президент Китая Си Цзиньпинь.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Флаги стран — участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС
31 августа, 00:44
 
В миреБразилияСШАКитайЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампСи ЦзиньпинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала