Эксперт прокомментировал инициативу Бразилии по ответу на пошлины США

2025-09-06T04:17:00+03:00

2025-09-06T04:17:00+03:00

2025-09-06T06:17:00+03:00

МОНТЕВИДЕО, 6 сен - РИА Новости. Инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о созыве экстренного совещания лидеров БРИКС по вопросу высоких пошлин США интересна всем членам объединения, заявил РИА Новости научный ассистент Барселонского института международных исследований (IBEI) Хосе Виктор Ферро. "Мне кажется, что это возможный ответ (На пошлины. — Прим. Ред.), прежде всего потому, что Бразилия — не единственная страна, которая была ограничена чрезмерно высокими и до определенной степени совершенно произвольными и вымогательскими пошлинами. Это шантаж со стороны правительства США... То, что делает правительство Бразилии, созывая встречу с другими главами государств БРИКС, – это инициатива, которая интересна всем членам блока. Особенно Китаю и Индии", — сказал РИА Новости Ферро. По словам эксперта, одним из возможных шагов для блока может стать наращивание торговли в национальных валютах, которая до сих пор является "незначительной", прежде всего, "для того, чтобы уйти от этих колебаний в политике США".Исследователь отметил роль Банка БРИКС, который уже активно инвестирует как в страны-участники, так и в государства-партнеры. Возможности здесь, по его словам, заключаются в увеличении инвестиций в национальных валютах и в расширении торговли между членами, "потому что БРИКС — это не экономический блок, а форум политической координации".Комментируя политику администрации Дональда Трампа, Ферро указал, что президент США действует в логике краткосрочной выгоды, но в то же время стреляет себе в ногу. "Например, в случае БРИКС многие годы у Китая и Индии были очень разные интересы... Но с той политикой, которую проводит Трамп, в итоге он только толкает Индию к БРИКС и к Китаю", — пояснил собеседник агентства. Позиция Бразилии, по мнению эксперта, — сохранение "стратегической автономии" между Западом и Востоком. Её сближение с БРИКС в этом смысле происходит "не с целью создать новый мировой порядок, а чтобы реформировать существующие многосторонние институты". Ферро подчеркнул, что нынешняя напряженность в отношениях Бразилиа и Вашингтона связана не с США как государством, а с политикой конкретной администрации. При этом экспорт Бразилии в США остаётся значительным, поэтому страна "не станет обострять противоречия". "Бразилия хочет и будет иметь в БРИКС возможность совместного ответа на колебания вымогательской политики правительства США, но в то же время не захочет создавать атмосферу открытого конфликта, потому что понимает, что находится в асимметричных отношениях", — заключил исследователь. Советник главы бразильского государства Селсу Аморим сообщил накануне в интервью газете O Globo, что внеочередной саммит БРИКС состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в виртуальном формате. Участие в мероприятии, по словам Аморима, уже подтвердил президент Китая Си Цзиньпинь. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

