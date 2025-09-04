https://ria.ru/20250904/laos-2039771545.html

Лаос изучит вопрос присоединения к БРИКС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Лаос заинтересован во вступлении в БРИКС и изучает этот вопрос, заявил премьер-министр Сонсай Сипхандон. "Мы заинтересованы в том, чтобы стать страной-членом БРИКС, и сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса. На заседании (БРИКС Плюс – ред.) в Казани президент Тхонглун Сисулит в своем выступлении отметил, что Лаос намерен присоединиться к БРИКС", - сказал глава правительства Лаоса на бизнес-диалоге Россия – Лаос, который состоялся в четверг в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, страны БРИКС показывают серьезные результаты в экономическом развитии и влияют на экономическое развитие всей планеты. "Лаос придерживается взгляда, что это объединение имеет колоссальное значение для развития всего (Азиатско-Тихоокеанского – ред.) региона. Страны БРИКС показывают серьезные результаты в экономическом развитии и влияют на экономическое развитие всей планеты", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

