Лаос изучит вопрос присоединения к БРИКС

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.
Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.
В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.
Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.
ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.
Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.
Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.
Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.
На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.
Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".
Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.
На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.
РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.
