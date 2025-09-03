Рейтинг@Mail.ru
Открытие ВЭФ-2025 - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 03.09.2025 (обновлено: 14:00 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/forum-2039324835.html
Открытие ВЭФ-2025
Открытие ВЭФ-2025 - РИА Новости, 03.09.2025
Открытие ВЭФ-2025
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. События первого дня работы одного из главных деловых мероприятий года — в фотоленте РИА Новости.
2025-09-03T13:36:00+03:00
2025-09-03T14:00:00+03:00
фото
дальний восток
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039313786_312:172:3328:1869_1920x0_80_0_0_b73f7d9b7d3f74f6ab33d4aca6d8e96d.jpg
дальний восток
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039313786_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_f824cdfe5a10736e69079dffcb0c7336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, дальний восток, владивосток, восточный экономический форум (вэф)
Фото, Дальний Восток, Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ)

Открытие ВЭФ-2025

Читать ria.ru в
Дзен
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. События первого дня работы одного из главных деловых мероприятий года — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

Стойка информации, ВЭФ-2025

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

Работа форума

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

Работа форума

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

Шествие с большой георгиевской лентой, ВЭФ-2025

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

Работа форума

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

Парад парусов на ВЭФ-2025

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

Стенд ОАО ХБК Шуйские ситцы на ВЭФ-2025

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

Официальное открытие павильона Дом сокола на ВЭФ-2025

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

Стенд российской компании ЦАРС, которая специализируется на разработке и производстве беспилотных воздушных систем на ВЭФ-2025

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

Стенды компании Эльга и банка ПСБ на ВЭФ-2025

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

Участники форума на набережной

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

Стенд РИА Новости на ВЭФ-2025

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ФотоДальний ВостокВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала