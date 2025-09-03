https://ria.ru/20250903/tramp-2039278640.html

"Привет, Трамп!" Дракон и слон впряглись в одну русскую тройку

"Привет, Трамп!" Дракон и слон впряглись в одну русскую тройку - РИА Новости, 03.09.2025

"Привет, Трамп!" Дракон и слон впряглись в одну русскую тройку

В эти дни в Китае бьется пульс истории, пишется будущее человечества. Само собой, при участии России, но сейчас речь не о нас, а о наших близких друзьях, на... РИА Новости, 03.09.2025

В эти дни в Китае бьется пульс истории, пишется будущее человечества. Само собой, при участии России, но сейчас речь не о нас, а о наших близких друзьях, на которых можно опереться в дни ожесточенного противостояния с Западом: об Индии и о Китае. Еще лет 15-20 назад нам пришлось бы тяжко в условиях европейского эмбарго, но с тех пор наши юго-восточные партнеры нарастили промышленную мощь и стали влиятельными игроками. В общем, мы не ошиблись с выбором друзей.Но еще со школы известны случаи, когда ты с одним дружишь и с другим дружишь, а эти двое терпеть друг друга не могут и общаются только по необходимости. Вот и у Индии с Китаем так: вместе состоим в ШОС и БРИКС, бойко торгуем, строим многополярный мир, но в частностях отношения у них, как у нас с Евросоюзом и США: прямого авиасообщения нет, на приграничных пунктах висят замки, у туристов проблемы с получением виз и так далее. Так было, но так не будет."Дракон и слон объединились. Мир движется к трансформации. Китай и Индия — две великие цивилизации. Мы самые населенные страны мира и часть Глобального Юга. Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин делегации Индии во главе с премьер-министром. Сам Нарендра Моди, из-за разногласий не посещавший КНР семь лет, был, казалось, фраппирован такой теплотой. Но протянутую драконом руку слон принял — и сам предложил вернуть авиасообщение.За несколько дней до этого сообщалось о возобновлении визового обмена, трансграничной торговли и — что самое важное — о размежевании на спорных участках границы, годами отравлявшей отношения дракона и слона двумя территориальными конфликтами.Чтобы не отдавать ни одному из друзей предпочтения, напомним, что во всем виноваты британцы. Манера их ныне обветшавшей империи повсеместно вторгаться, следуя на запах поживы и крови, общеизвестна.После буржуазной Синьхайской революции 1911 года, когда от Империи Цин откалывались окраины, британцы вторглись в Китай со стороны Индии, присоединив к ней часть Южного Тибета по договору с властями в тибетской Лхасе. Однако Пекин никогда не признавал ни независимости Лхасы, ни потерь от британской экспедиции.После Второй мировой войны, когда буржуазные власти Китая изгнали на Тайвань, Мао Цзэдун стал восстанавливать территориальную целостность. Сделать это в границах Империи Цин не получилось: например, Монголия уже была независимым союзником СССР, а Тыва и вовсе частью Советского Союза. Но в Тибете сепаратизм был подавлен, а попытка вернуть то, что забрали британцы, привела к китайско-индийской войне 1962 года с тысячами погибших.Воевали в двух местах — на юге Тибета и у другой горячей точки ледяных Гималайских гор, которую в Индии называют Ладакх, а в Китае Аксайчин. Там тоже набедокурили английские картографы, но формально это часть более позднего кашмирского конфликта, где интриганом выступил Пакистан: он переуступил КНР часть территорий, на которые претендовал, приобретя тем самым регионального союзника в противостоянии с индийцами.В Пекине предлагали Дели компромисс: тебе — юг Тибета, мне — Аксайчин. Индийцы уперлись — и получили за это оружие от Британии и США. Однако согласиться как будто бы стоило: из Аксайчина китайцы их в 1962-м все-таки вытеснили.Там же состоялся и последний к настоящему времени китайско-индийский пограничный конфликт 2020 года. Тогда речь шла о десятках погибших, но огонь не открыла ни одна из сторон. По сути это была огромная драка военных с камнями и палками — истинно народная битва, которой не желали власти. Тем не менее инцидент имел значительные последствия: с тех самых пор лидеры двух стран не летали друг другу в гости и другим самолетам летать запретили. Теперь же в спорной зоне обустроят госграницу, сохранив ей прежнее название — "линия фактического контроля". Конфликт подморожен, благо размораживать его — безумиеВ обеих державах живут более миллиарда человек. Обе входят в топ-5 экономик мира. У обоих есть ядерное оружие как элемент взаимного сдерживания. А они делят при этом голые камни с тысячами жителей. Раньше спорные территории имели значение из-за горных дорог — и каждый считал, что сможет установить за ними надежный контроль. Но в XXI веке уже не так нужны дороги, если их нельзя использовать по прямому назначению — для движения людей и товаров — из-за застарелого конфликта в краю снежных коз и буддийских монахов.Местным не нужен этот конфликт, а под местными можно понимать почти всю континентальную Азию. Он нужен американцам, которые давно рассматривают Индию как противовес растущему Китая. По этой причине в США расстилали перед Моди ковровую дорожку, но потом пришел Дональд Трамп — и все испортил. То есть, наоборот, поступил так, как это нужно для мира во всем мире.Белый дом раздражал 45-миллиардный профицит в торговле в пользу Индии. Моди предложили либо открыть страну для поставок американской сельхозпродукции, либо закупать в США энергоресурсы, отказавшись от поставок из России. В Индии берегут свой агросектор и хорошо зарабатывают на перегонке недорогой российской нефти, но главное, пожалуй, в том, что ощущают себя сверхдержавой, которой нельзя указывать, тем более приказывать, уж особенно — на английском языке. При принятии решений в Нью-Дели исходят не из понятия нужды, а из понятия гордости — и Трампу отказали.После этого президент США в два этапа ввел 50% пошлины на половину индийского экспорта и во всеуслышание заявил, что одного только доступа американской еды на рынки Индии для примирения теперь недостаточно. Примерно в это же время китайский дракон в лице председателя Си протянул индийскому слону руку дружбы назло американским ястребам и на радость русскому медведю."Тщательно продуманные образы китайского лидера, премьер-министра Индии и президента России, обнимающих друг друга, послали мощный сигнал, поскольку Трамп стремится сдержать Пекин, разорвать связь России с Китаем и оторвать Индию от российской нефти", — подводит итоги саммита голос американских консерваторов The Wall Street Journal. Индийское издание The Indian Express формулирует эту же мысль в одном заголовке на первой полосе: "Тяньцзиньская тройка. Привет, Трамп!".Россия, как верно подмечают ее друзья и недруги, полноценный участник и этих исторических событий, и этого "привета", и созидательной повестки, вокруг которой объединяются слон с драконом, а "тройка" (так и написано — troika) — это изначально наше понятие. Но у нас что с Китаем, что с Индией давно уже все хорошо и будет только лучше — без виз и с новым газопроводом "Сила Сибири — 2". А вот то, что парни между собой наконец-то поладили, — это, будем считать, грандиозно, только незачем приписывать все заслуги за это президенту США.Да, в условиях, когда Вашингтону и Нью-Дели прочили совет да любовь из-за внушительного количества индусов в американской власти, Трамп поступил по-своему. Молниеносная смена политики с "милости просим" на торговую войну не могла не произвести впечатления на Моди. Не исключена и правдивость информации The New York Times, согласно которой конфликт этих двоих стал личным: Трамп якобы намекнул, что Индии нужно поддержать запрос Пакистана на Нобелевскую премию мира для президента США за прекращение недавней индо-пакистанской войны, а Моди якобы ответил, что США тут вообще ни при чем.Однако сближение крупнейших экономик и наций Азии (Япония уже в пролете) — значительно более сложный и по-своему объективный процесс, давно начатый в рамках БРИКС и ШОС. Многополярный мир на то и многополярный, что не сильно-то и зависит от мнения президента США.Хотя ему, конечно, тоже: большое спасибо за участие. Се-се. Дханьяваад. Сенк ю.

