https://ria.ru/20250428/indiya-2013700936.html

Трамп не угадал: Индия призовет США на свою войну

Трамп не угадал: Индия призовет США на свою войну - РИА Новости, 28.04.2025

Трамп не угадал: Индия призовет США на свою войну

В любую минуту может начаться война между двумя ядерными государствами — Индией и Пакистаном. Они разбили все общие горшки всего за двое суток и уже взялись за... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:03:00+03:00

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В любую минуту может начаться война между двумя ядерными государствами — Индией и Пакистаном. Они разбили все общие горшки всего за двое суток и уже взялись за оружие. Нью-Дели обвиняет Исламабад в соучастии в теракте, Исламабад Нью-Дели — в бездоказательных обвинениях, а готовность к драке между ними есть всегда — настолько эти цивилизации, выросшие из общего корня, друг друга не любят.Им срочно нужен посредник-миротворец, чтоб на эмоциях не дошло до большой беды, а взяться некому. Китай и любая исламская страна не подходят, как заведомые союзники Пакистана. У России много собственных забот. Латинская Америка не интересуется. А главная евродипломатка Кая Каллас должна сидеть и ничего не трогать, чтобы хуже не вышло.Остается президент США Дональд Трамп, но он пока вмешиваться в индостанскую драку не хочет. "Напряженность на этой границе наблюдается уже полторы тысячи лет. Так или иначе, они разберутся с этим", — заявил он, отвечая на вопрос, не беспокоит ли его кашмирский конфликт Индии и Пакистана.Трамп ошибается. Вероятно, сразу два раза.Кашмирский конфликт не молод — и все же на год моложе Трампа. Он вызрел из британского раздела Индостана, произведенного накануне деколонизации в 1947 году. Однако важно сейчас не это, а то, что Трамп на самом деле хочет вмешаться в индо-пакистанские разборки, просто сам еще об этом не знает, — поймали врасплох. Позднее Трампу, несомненно, объяснят, насколько важна для него Индия, а первым это сделает самый ближний — вице-президент Джей Ди Вэнс.В момент теракта в Кашмире, ставшем отправной точкой кризиса, Вэнс находился в Индии, где встречался с премьер-министром Нарендрой Моди и работал над сближением двух стран. Никого не должно удивлять, что эту роль взял на себя именно Вэнс. Его главный политический советник — любимая супруга Уша, индуистка и дочь индийских иммигрантов.Вторая леди и главный советник вице-президента — лишь одна из многих индийцев, кто определяет теперь политику США.Самый известный американский госдеятель с корнями в Индостане — это бывший вице-президент Камала Харрис. Черная она только по ямайскому папе, который ушел из семьи и оставил ее с сестрой на попечении индийской матери.Из индийских сикхов происходит Никки Хейли — еще один личный враг мстительного Трампа и бывший постпред США в ООН. Из-за этих двух женщин, проигравших Трампу в полуфинале и финале выборов, можно сделать ошибочное допущение, будто нынешний президент США индийцев и индуистов недолюбливает, но на самом деле он их обожает. Он себя ими окружил.Индуист, сохранивший глубокие связи с Индией, — это, например, Каш Патель, ради назначения которого директором ФБР Трампу пришлось ломать конгресс через колено. Но оно того стоило: помимо прочего, Патель — автор детской сказки про великого короля Дональда, которому помогает мудрый визирь — индус.Также индусам достались посты ответственных за искусственный интеллект, гражданские права и Национальный институт здравоохранения (NIH), а бизнесмен Вивек Рамасвами, не пожелав быть тенью Илона Маска в DOGE, при поддержке Трампа баллотируется на пост губернатора Огайо, родины Вэнса.При Трампе индийцы в США вышли на небывалый уровень влияния, однако дело тут не в хозяине Белого дома. Это естественный процесс: выходцы из Индостана внедрились в американскую элиту столь обширно, что рано или поздно их присутствие в политике должно было стать видимым.Индийцы для Америки — это новые евреи. Старые евреи тоже, несмотря на массовую миграцию в начале XX века, никогда не составляли значительной доли в населении США. Однако будучи поначалу объектами дискриминации и отпугивая старожилов заплаточной нищетой многодетных семей, они добились известных высот в ряде мест на карте США — от Голливуда и Уолл-стрит до Лос-Аламоса, где Оппенгеймер атом расщеплял, — достигли вообще всего. Поэтому сторонники теорий заговора составляют свои "тайные правительства" преимущественно из американских евреев.Поначалу индусам в США было еще сложнее, чем евреям. Для них даже обозначения не было: пришлось делить слово indian с индейцами, пока в обиход не ввели что-то вроде "восточных индейцев" (east indian).Законы США тех лет запрещали давать натурализованное гражданство выходцам из Азии, а в 1923 году Верховный суд отказал индийцам в возможности считаться "белыми людьми", несмотря на их арийское происхождение. Это, по мнению суда, противоречило бы здравому смыслу.Сотни индийцев лишили тогда гражданства, а тысячи покинули США, сопровождаемые улюлюканьем и заголовками газет, возвещавших об "ударе по индуистской угрозе" (это притом, что большинство "восточных индейцев" Америки тех лет были сикхами).Век спустя картина перевернулась. Теперь индийцы не просто желанные гости — они самая что ни на есть белая кость и полноправные совладельцы Америки. IBM, Google, Microsoft, Twitter, Starbucks, Pepsi — генеральные дирекции этих (но далеко не только этих) корпоративных гигантов в последние годы возглавляли "восточные индейцы". При этом их доля в населении США не превышает одного процента.В позапрошлом году американцы индийского происхождения Аджай Банга и Нил Мохан возглавили Всемирный банк и YouTube. С ходу даже не скажешь, кто из них теперь более влиятельный толстосум.Если считать всех белых и всех индийцев за этнос, то индийцы богаче и белых, и любых других этносов в США: средний годовой доход их домохозяйств переваливает за 130 тысяч долларов, что вдвое больше среднего по Америке.При этом трое из четырех "восточных индейцев" работают в сфере управления, науки или искусства, то есть мозгами. То же можно сказать только о 41% населения США.Привилегированное положение бывших париев уже стало темой научных изысканий. Популярное объяснение их истории успеха в том, что индийцев просто физически много, а в Америку путем конкурентной борьбы попадают лучшие. Но создается впечатление, будто этих лучших прицельно ищут именно в Индии.Для привлечения важных специалистов в США существует специальная виза H-1B. Для нее нужна высокая квалификация, а выдают ее тем, кого американские кампании хотят перевезти из другой страны: 80% обладателей визы H-1B — это индийцы."Выкачивая мозги" из Индии, американцы сделали их частью собственной нервной системы. В политике "восточные индейцы" льнут к республиканцам, в бизнесе — к информационным технологиям, в науке — к химии, в сфере услуг — к медицине. Они контролируют важнейшие отрасли экономики, так что их приход во власть был неизбежен и просто совпал по времени с возвращением Трампа.Но теперь, когда индийцы США стали столь успешны, богаты и влиятельны, было бы наивно полагать, что роль Америки в судьбах Южной Азии останется прежней. При "разборе шапок", последовавшем за уходом британцев из Индостана, США достался в качестве союзника Пакистан, потому что Индия стала союзником СССР. Формально американцы пока не меняли свою сторону в конфликте, но лояльность Вашингтона перед Нью-Дели уже на блюде лежит.Сам Трамп, конечно, не индус, а Индия пока находится вне его фокуса. На это пока. Как и американские евреи, став элитой, навсегда изменили политику Америку в отношении иудеев и Израиля, так и индусы с Индией своего не упустят.Думается, уже в ближайшее время Трамп будет должным образом обработан, и даже понятно, что ему скажут. Ему скажут, что в области политики Пакистан скорее союзник Китая, чем США, и в области торговли партнер скорее Китая, чем США.Ему скажут, что Нобелевскую премию мира, упущенную на Украине, можно добыть на Индостане, обратив внимание на кашмирский конфликт (который, разумеется, ни за что бы не начался ни восемьдесят, ни полторы тысячи лет назад, если бы президентом был Дональд Трамп).Ему скажут, что пакистанцы — мусульмане, а индусы — это такие люди, как Уша Вэнс, Кэш Патель и Вивек Рамасвами.Ом сарве бхаванту сукхинах — это ему тоже наверняка скажут.В общем, Трампу будет чем заняться, кого мирить и кому оружие поставлять, если он развяжет себе руки и выведет США из украинского конфликта в ответ на неуступчивость Владимира Зеленского. Кашмир — это новый Донбасс. И пусть США во главе со своим новым президентом идут туда, не оборачиваясь на истошные крики с Банковой улицы.А в старом Донбассе мы как-нибудь без американцев справимся. Давно бы справились, если б не они.

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

https://ria.ru/20250427/indiya-2013614059.html

https://ria.ru/20250410/dzhayshankar-2010448504.html

https://ria.ru/20250427/rassledovanie-2013655784.html

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аналитика, в мире, сша, индия, пакистан, дональд трамп