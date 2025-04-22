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В Индии при нападении террористов погибли 27 человек
В Индии при нападении террористов погибли 27 человек - РИА Новости, 22.04.2025
В Индии при нападении террористов погибли 27 человек
Не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает телеканал... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:07:00+03:00
2025-04-22T18:07:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции. "Группа террористов, связанных с группировкой "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в РФ), напала на группу туристов в долине Байсаран на юге Кашмира, убив 27 человек и ранив многих других", - сообщает телеканал. Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления". Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, известной своими лесами, чистыми озерами и лугами и являющейся популярным туристическим местом. По данным медиков расположенной рядом с местом нападения города Пахалгама больницы, ранения при атаке террористов получили 12 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они - граждане Индии, приехавшие в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра. Как сообщила агентству ПТИ одна из выживших при нападении, перед открытием огня террористы спросили ее о исповедуемой религии. "Террористы сначала спросили мое имя и религию, а затем выстрелили в меня", - сказала она. Представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.* запрещена в РФ
https://ria.ru/20250126/nigerija-1995564188.html
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в мире, кашмир, джамму, индия
В мире, Кашмир, Джамму, Индия
В Индии при нападении террористов погибли 27 человек
News18: при нападении террористов на туристов в Кашмире погибли 27 человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции.
"Группа террористов, связанных с группировкой "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в РФ
), напала на группу туристов в долине Байсаран на юге Кашмира
, убив 27 человек и ранив многих других", - сообщает телеканал.
Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления". Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, известной своими лесами, чистыми озерами и лугами и являющейся популярным туристическим местом.
По данным медиков расположенной рядом с местом нападения города Пахалгама больницы, ранения при атаке террористов получили 12 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они - граждане Индии
, приехавшие в Джамму
и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад
, Гуджарат
, Карнатака
и Махараштра
.
Как сообщила агентству ПТИ одна из выживших при нападении, перед открытием огня террористы спросили ее о исповедуемой религии.
"Террористы сначала спросили мое имя и религию, а затем выстрелили в меня", - сказала она.
Представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.