https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html

Зеленский решил заплатить России побольше

Зеленский решил заплатить России побольше - РИА Новости, 24.04.2025

Зеленский решил заплатить России побольше

"Зеленский может получить мир сейчас или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", — гремит президент США Дональд Трамп, раздосадованный тем, что... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:00:00+03:00

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"Зеленский может получить мир сейчас или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", — гремит президент США Дональд Трамп, раздосадованный тем, что капитан команды КВН "95-й квартал" встал между ним и Нобелевской премией.То есть Владимир Зеленский выбрал "потерять всю страну" и отказался от перемирия по "плану Трампа" (он же "план Келлога"). У американцев есть еще неделя, чтобы его переубедить, — и они постараются это сделать, напирая на угрозы. Отказ США от военной помощи Киеву — это программа ближайших дней, а все благодаря Зеленскому.Если бы не Зеленский, Россия оказалась перед дилеммой с двумя вариантами действий. Или согласиться на "план Трампа" и подписаться на все последствия, которые он несет. Или отвергнуть "сделку", но тем самым вернуть противостояние России и США в эпоху Джо Байдена с новыми санкциями и разговорами о начале третьей мировой войны каждые два месяца.Но Украина сама саботирует "сделку", поскольку ни один ее параметр для нее не лучше тех, которые предлагала Москва весной 2022 года, когда мирное соглашение было готово, но в последний момент отвергнуто. Зеленскому нужно хоть что-то, чтобы показать, что у украинских смертей за три последних года был какой-то смысл, но теперь никто не щедр настолько — заплатить придется дороже даже по тому варианту соглашения, который предложили США.Подробности американского предложения уже просочились в прессу, его основа — долговременная остановка конфликта по нынешней линии фронта. Другие детали благодаря Зеленскому больше не имеют значения, но, как и обещали у Трампа с самого начала переговоров, и России, и Украине было бы "немного больно".Пример "боли" в нашем случае — передача Запорожской АЭС американцам, чтобы они распределяли вырабатываемую энергию между двумя странами. К Дональду Трампу можно испытывать симпатию, но у нас с США не настолько близкие отношения, чтобы вручать американцам контроль за ядерными объектами на территории России.Такие вот моменты и превращали "блестящую сделку" в сомнительный "договорнячок". Однако Москве не пришлось вносить свои принципиальные правки и расстраивать тем самым президента США — Киев вызвал огонь на себя.С точки зрения тех в России, для кого "сделка" — это все-таки "договорнячок", Зеленский поступил глупо, зато щедро: ему придется отдать России гораздо больше, только потом: что-то уже скоро и наверняка (например, Покровск), что-то — в отдаленной перспективе и при некоторой удаче (например, Одессу).Забавно, что его публичное возмущение вызвали те аспекты американского плана, которые от Украины вообще никак не зависят. Один из них — признание Крыма территорией России. Если утечки правдивы, американцы не требовали этого от Киева, они намереваются так поступить сами. "Маловато будет", и в то же время — лиха беда начало: сначала Крым, потом Донбасс. Главное, что создан прецедент.Понимая, что это не только похоронит последние украинские надежды на возвращение полуострова, но и создаст прецедент для других территорий, Зеленский заблокировал мирный процесс. Пускай ему не нужно признавать Крым самому, зато от него требуется одобрить всю сделку, то есть согласиться на признание Крыма Вашингтоном.То же самое касается членства в НАТО. У Трампа не раз заявляли, что приглашения туда Украина не получит в любом случае. Однако Зеленский не готов принять документ, фиксирующий это, ведь вступление в НАТО — это именно то, за что Киев с подачи британцев воюет с Россией с весны 2022 года. Это то, из-за чего в Стамбуле Украина не заплатила дешевле нынешней цены.Теперь британцы вместе с французами подают сигнал, что готовы принять все положения американского плана. Он не обязывает их признавать некогда украинские земли законной территорией России, но они не возражают против того, что США откроют этот путь для других стран. Какими бы мотивами европейцы ни руководствовались на самом деле, им свое политическое положение удалось улучшить, и они это, кажется, ценят: Трамп пустил их за стол переговоров, а они увернулись от участи стать виновниками провала мирной инициативы наравне с украинцамиЗеленский единолично взял на себя ответственность за провал саммита в Лондоне, когда отказал украинской делегации в праве принимать любые решения, кроме как решения о "безусловном прекращении огня" на 30 дней. "Безусловном" — это значит, что условия России не рассматриваются и не учитываются. Ты вот просто возьми — и останови свое наступление, дай ВСУ возможность перегруппироваться и перевооружиться, а иначе ты интриган, тебе нельзя доверять.На американцев эти доводы больше не действуют, наоборот. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, теперь Вашингтон стал гораздо лучше разбираться в российской позиции по украинскому кризису. Как подчеркнул сам Трамп, с Зеленским гораздо сложнее, чем ему казалось.Они знакомы относительно давно — почти шесть лет, но тогда Зеленский еще не был настолько избалованным ребенком, а потом его окончательно испортили дорогими подарками, сладкими посулами и хвалебными заголовками газет. Прежде всего это были американские подарки, посулы и газеты, хотя об особо провокационной роли британцев мы тоже никогда не забудем.Теперь Трамп готов вывести США из конфликта и предоставить воспитание непослушных украинцев профессионалам, то есть России. Принудить Зеленского к принятию неизбежного по-прежнему может только она и, к сожалению, только военными мерами — другие показали неэффективность, в чем сейчас имеют счастье убедиться власти США.Если бы американцы были столь любезны и не только самоустранились от конфликта, но и оттащили бы от него за локти свою гоп-компанию, прежде всего британцев и французов, Россия могла бы гарантировать относительно быстрый результат в решении проблем с Зеленским и украинской неуступчивостью (еще не прояснено, где заканчивается Зеленский и начинается украинский национальный характер).Прямо говоря, если бы США в это не лезли и европейцев не призывали лезть, в самом худшем случае конфликт закончился бы весной 2022 года, а по базовому варианту не начался бы вовсе.Вместо этого предстоят месяцы, возможно годы, для того чтобы обеспечить мир на крепких основах, а в Киеве навсегда отбросили мысли о реванше. Это будет иметь свою цену — и для России в том числе.Возможную цену для Украины Трамп задрал до "всей страны", но, скорее всего, приукрашивает. Рано или поздно остатки Украины из чувства самосохранения отправят Зеленского в рехаб, открыв для себя грустную мудрость неблагополучных семей: чем раньше изолируешь пациента, тем больше сбережешь имущества.Когда изоляция Зеленского так или иначе произойдет, вряд ли найдется хоть кто-нибудь, кто не пожалеет, что этого не произошло раньше. А раньше этого не произошло потому, что кто-то пытался помешать российским санитарам в их исторической миссии.

https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html

https://ria.ru/20250423/rubio-2012914084.html

https://ria.ru/20250423/peregovory-2013054847.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013085539.html

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нато, владимир зеленский, квн, запорожская аэс, дональд трамп, джо байден, россия, украина, сша, аналитика