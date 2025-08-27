https://ria.ru/20250827/velikobritaniya-2037694720.html

Началось: Британия готова сделать лучший подарок миру

Началось: Британия готова сделать лучший подарок миру

Вообще-то подразумевалось, что при распаде Великобритании от нее продолжат отваливаться большие региональные куски, но прямо сейчас раскол идет внутри английских городов, как при взрыве изнутри, когда объект разносит на множество частиц.В эти дни англичане всюду, где могут, вывешивают национальные флаги и рисуют на домах красные кресты, будто на дворе Средневековье и нужно пометить чумное место. Эти кресты — Святой Георгий с английского стяга, а граффити — часть "войны знамен". Война эта — истинно народная, почти гражданская и временно бескровная.Ранее некоторые мигранты и их потомки выяснили, что им не нравится флаг страны пребывания — "Юнион Джек". В нем колониализм, рабовладение, гнет народов (кстати, все — правда), но это полбеды, о которой известно только продвинутой части недовольных. Менее продвинутую часть раздражает крест Святого Георгия. Их религия такое не поощряет.В кварталах, где живут мигранты, они теперь вывешивают флаги своих стран (зачастую — бывших британских колоний), а также Палестины (в знак солидарности с Газой). Палестинских стало особенно много — так много, что коренные британцы решили поднажать с вывешиванием "Юнион Джека".Потом в дело вмешалось правительство. Как это всегда бывает с политикой Кира Стармера, стало только хуже: властям на местах рекомендовали озаботиться тем, чтобы британских флагов стало поменьше, раз они провоцируют "инокультурные сообщества". Такой подход оказался провокационен для коренных и правых: назло властям крестов стало еще больше, а там, где флаги могут снять (кражи у противника — часть войны), крест краской ставят — не сотрешь!Границы нового британского разлома идут по кварталам, которые напоказ меняют гражданство и живут своими законами. Часто эти законы — шариат, но в прессе процесс называли "ольстеризацией". Протестанты и католики (они же — юнионисты и сепаратисты) в Ольстере тоже размечали улицы разными флагами, чтобы чужие не забредали и драк поменьше было. Но тогда это было частью процесса сшивания страны, а теперь — ее разложения, которое касается и низов, и верхов.Пока народ уходил за флажки, правящая партия распадалась на плесень и липовый мед. Плесень — это (британцы подтвердят) премьер Стармер со товарищи. Волна ненависти к ним вызревает не только на улицах, но и в рядах лейбористов.Общая проблема в том, что в экономике все плохо, хорошо — нигде, а у правительства не получается примерно ничего. Но у левого крыла лейбористов к Стармеру особые счеты: он не только увел партию вправо, но и устроил чистку ее рядов от нелояльных к себе под предлогом борьбы с антисемитизмом. Под этим Стармер понимает почти любые антиизраильские высказывания, а теперь, когда Израиль добивает Газу, депутаты от мусульманских округов Британии без антиизраильских высказываний просто не могут.В числе изгнанных был и Джереми Корбин, возглавлявший партию до Стармера. Это мощный старик, считающий, что в конфликте на Украине виновата НАТО и ее нужно распустить, а Россию оставить в покое. Он всегда выступал за что-то такое, от чего поеживались лорды, всегда был против элиты, монархии, капитализма, США, Израиля, британской ядерной программы, удержания Ольстера и Фолклендов. Он ездил на велосипеде в парламент в куцем пиджачишке задолго до того, как это стало модным, но в его случае это не мода, а стиль (жизни): машины нет, гардероба нет, зато каждая собака в округе знает.Корбин до сих пор сулит Британии масштабную национализацию и отъем "старых денег" в пользу трудящихся. За это и многое другое правительство при консерваторах именовало его угрозой для семьи, общества и национальной безопасности. Леваки из семей русскоязычных мигрантов называют его "наш дед". Журналисты — "троцкист". В то же время Стармер за партийные чистки и авторитарные замашки получил в левой прессе прозвище Кир Сталин.Зачищал премьер партию как раз от "троцкистов" — от "корбинцев" и лично Корбина, но тот легко переизбрался в парламент от своего округа. И чем крупнее становился ком внутрипартийной неприязни к Стармеру, тем больше левых лейбористов смотрело на Корбина и ждало от него нового партийного бренда. Дождались.Рабочее название новой партии — "Твоя партия". Основатели — Корбин и еще один независимый депутат, мусульманка пакистанского происхождения Зара Султана. Новая сила будет антикапиталистической, антиамериканской и антиизраильской, но задумывается как широкая коалиция левых, которая вберет в себя также зеленых и исламские движения под лозунгом о новом переделе. Корбин — давний сторонник того, чтобы мигрантам и гражданам были гарантированы равные блага за счет толстосумов.Теперь по британским СМИ гуляют такие цифры: половина избирателей и более четверти сотрудников аппарата лейбористов поддерживают партию Корбина. Скорого "трансфера" ждут и от некоторых депутатов. Во многом это следствие недовольства Стармером, но также и сила личного бренда сооснователей, которые напомнили о себе не рано и не поздно, а когда началось.Те британские улицы, где вывешены флаги Палестины, Пакистана или Нигерии, — это территория активистов и избирателей партии Корбина — Султаны. А те, кто такие флаги сдирают и рисуют кресты, вдохновлены партией Reform UK Найджела Фараджа.Фарадж и ко подъедают британскую политическую систему справа и хотят занять место Консервативной партии, которую обвиняют в завозе мигрантов, экономическом безумии и предательстве национальных интересов. Такую же стратегию замещения с поглощением корбинская "Твоя партия" готовит для лейбористов. Те, кого называют радикалами, расшатывают традиционную партийную конструкцию с двух сторон — слева и справа, благо конструкция выглядит сейчас уязвимой из-за бездарности центрального командования.Из них двоих Корбин талантливее как политик, но слаб как политтехнолог, иначе не проиграл бы партию Стармеру. Фарадж — политтехнолог выдающийся. Обычно его должность — чего-то депутат, чаще — просто журналист, но его гением был запущен и доведен до конца Brexit, и ради этого "дела жизни" он жертвовал личными амбициями. Теперь амбиции обнажены — заместить тори. Если Корбин заместит лейбористов, они с Фараджем должны сойтись в финале, а пока в британских городах схлестнулись в "войне знамен" их миньоны.Такому финалу может многое помешать, в первую очередь 76-летний возраст Корбина, который неизбежно уступит дорогу более молодым и мутным. Но болеть в британской лиге хотелось бы за его команду. Взгляды на Россию не так важны, поскольку Фарадж тоже не против нас, а против НАТО. Важнее взгляды на родную Британию.Возможное премьерство "троцкиста" недаром называли "призраком коммунизма" и "красной угрозой". Дай ему власть, он провел бы над родиной большевистские эксперименты, многие из которых не понравились бы даже наследникам советских большевиков. Строго говоря, некоторые взгляды Корбина даже запрещены в России как экстремистские. Когда у каждой улицы свое гражданство — это по-корбински.А Фарадж, пусть и приятный джентльмен, хочет по аналогии со своим приятелем Трампом сделать Британию снова великой.А кому еще в здравом уме нужна великая Британия, за исключением тех британцев, которые рисуют сейчас на домах кресты? Чем меньше ее, тем лучше.

аналитика, великобритания, джереми корбин, кир стармер, найджел фарадж