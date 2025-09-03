Рейтинг@Mail.ru
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР - РИА Новости, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
С 15 сентября российские туристы смогут посещать Китай без визы. Путешествие в Поднебесную станет таким же простым, как в Турцию или страны Ближнего Востока... РИА Новости, 03.09.2025
туризм
туризм-важное
туризм
китай
пекин
хайнань
ассоциация туроператоров россии (атор)
мир без границ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039133899_225:363:2730:1772_1920x0_80_0_0_e18d708c68d4d2655390f7356b0a6101.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. С 15 сентября российские туристы смогут посещать Китай без визы. Путешествие в Поднебесную станет таким же простым, как в Турцию или страны Ближнего Востока. Туркомпании прогнозируют взрывной рост интереса к азиатским мегаполисам. Какие документы нужны для визита в КНР и сколько сейчас стоит экскурсионная поездка — в материале РИА Новости.Виза не нужнаВласти Китая вводят тестовый 30-дневный безвизовый режим для граждан России, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь. Дипломат заявил, что режим будет действовать с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го "для владельцев обычных российских паспортов".Обычные паспорта, о которых сказал чиновник, — это загранпаспорта на пять или десять лет, не дипломатические и не служебные.То есть для турпоездки в Поднебесную будет достаточно загранпаспорта, объясняет председатель Совета ассоциации АМТ "Мир без границ" Александр Львов.Официальной информации о сроках действия российского загранпаспорта для безвизового въезда в Китай не было. Но если ориентироваться на сегодняшние правила, то не менее шести месяцев с даты выезда из своей страны.Чтобы подтвердить цель визита (туризм, деловая поездка, транзит или встреча с близкими), желательно иметь в распечатанном виде ваучер туроператора, бронь отеля и обратные авиабилеты, уточняют в АТОР.Сэкономленные средстваСейчас россияне для посещения Поднебесной должны получать визу. Туристическая стоит от 6,3 до 15,2 тысячи рублей в зависимости от требуемого числа въездов и срочности при оформлении. Для ее получения нужно обратиться в визовый центр и предъявить авиабилеты в оба конца, бронь гостиницы, страховку и план поездки.Но есть нюансы. Для путешествия на остров Хайнань — это самое популярное место в стране для пляжного отдыха — виза не требуется уже сейчас, если гость прилетел прямым рейсом из третьей страны (не материкового Китая) и пробудет на курорте до 30 дней.Кроме того, с 1 августа 2023-го между Москвой и Пекином действует безвизовый коллективный туробмен. Уже в первый год им воспользовалось около 130 тысяч человек. При покупке путевки в Китай у многих туроператоров оформление групповой визы входит в стоимость.Заботы об индивидуальной визе компания брала на себя примерно за 12 тысяч рублей, если там же приобретался тур. Виза без оплаты других услуг фирмы стоила примерно 14 тысяч.Турпоток значительно вырастетТурпоток на материковый Китай при введении "безвиза" может вырасти на 30, а то и 40 процентов, подсчитали в АТОР."Полноценный "безвиз" для россиян в Китае, безусловно, будет иметь очень позитивный эффект для турпотока, причем даже более существенный, чем мы можем ожидать", — считает вице-президент ассоциации и гендиректор Space Travel Артур Мурадян.Как показывает опыт Хайнаня, где несколько лет действует "безвиз", туризм в отсутствие ограничений развивается очень быстро. Поездки на материковый Китай во многом сдерживали именно консульские формальности, особенно для жителей регионов, удаленных от визовых центров, отмечает Мурадян. Причем прямое авиасообщение со многими российскими городами у Китая уже есть, и не только из Пекина, но и других азиатских мегаполисов. Каждый из них может предложить очень интересные маршруты."Теперь можно сказать, что поездка в любой город Китая становится такой же доступной, как в Турцию или на Ближний Восток", — говорит эксперт.Путешествие станет дешевле"Введение безвизового режима станет переломным моментом в развитии направления. Ожидаем двукратного увеличения турпотока, — сообщили в пресс-службе ITM Group. — В ближайшее время Китай может войти в пятерку самых популярных у россиян зарубежных направлений".Основной смысл в принятии долгожданного решения — отсутствие барьеров: теперь исчезают затраты на визу, необходимость собирать документы и риск отказа. Это особенно важно для спонтанных путешествий, молодежных и семейных поездок, объясняют эксперты. Теперь поехать в Китай на выходные или на праздники станет так же просто, как в любую безвизовую страну.Кроме того, добраться до Хайнаня можно будет и со стыковкой, а не только прямым рейсом — и также иметь право на "безвиз". Это интересно тем, кто предпочитает летать, например, через Ближний Восток.Самые востребованные города КитаяЛидер спроса у россиян, путешествующих в Китай, — остров Хайнань. Курорт предлагает не только пляжный отдых, но и широкие возможности для оздоровительного туризма, а также шопинга, поскольку это особая экономическая зона, рассказали в Space Travel.Гонконг, специальный административный район КНР, привлекает деловых туристов, кроме того, популярен для сити-брейков на пути в третьи страны.Для экскурсионных поездок востребованы Пекин и Шанхай, а также Ченду, который считается столицей панд. В город Сиань летят те, кто хочет попасть в Музей терракотовой армии.В Китае можно найти отдых на любой бюджет, говорят эксперты. Самый бюджетный вариант — сити-тур в Пекин. С вылетом 26 сентября такая поездка стоит от 110 тысяч рублей на персону, рассказали в China Travel. Перелет, проживание, экскурсии включены.В десятидневном туре можно познакомиться с шестью-семью городами. Такая поездка под ключ стоит от 210 тысяч рублей.Есть путешественники, которые готовы изучать не особо раскрученные регионы Китая и хотят экзотики. Тур на 18 дней по южной части страны стоит от 12 тысяч долларов на одного, перелет оплачивается отдельно.Новинкой этого года в China Travel назвали путешествия по реке Янцзы — самой длинной в Евразии. Такая поездка стоит от 200 тысяч рублей.Что нужно знать туристамНесмотря на упрощение визового вопроса, ряд вызовов для туристов в Китае остается, и к ним лучше подготовиться заранее, отмечают в ITM Group.Цифровая изоляция: многие популярные западные сервисы в Поднебесной заблокированы. Без использования VPN турист останется без привычных навигации и связи.Языковой барьер: вне туристических зон Пекина и Шанхая английский язык практически не используется. Уличные указатели, меню в ресторанах, объявления в транспорте — все только на китайском. Нужно заранее скачать и установить офлайн-версии переводчиков.Платежи: Китай — это общество безналичных расчетов, повсеместно используется система Alipay (в которой теперь можно привязать карты иностранных банков) и WeChat Pay. Наличные тоже принимают, но расплатиться купюрой за такси или в маленькой лавке может быть сложно.
https://ria.ru/20250203/khaynan-1995590489.html
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР

АТОР: с 15 сентября для турпоездки в Китай достаточно загранпаспорта

© Getty Images / itsskinТуристки в Пекине
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / itsskin
Туристки в Пекине
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. С 15 сентября российские туристы смогут посещать Китай без визы. Путешествие в Поднебесную станет таким же простым, как в Турцию или страны Ближнего Востока. Туркомпании прогнозируют взрывной рост интереса к азиатским мегаполисам. Какие документы нужны для визита в КНР и сколько сейчас стоит экскурсионная поездка — в материале РИА Новости.

Виза не нужна

Виза не нужна

Власти Китая вводят тестовый 30-дневный безвизовый режим для граждан России, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь. Дипломат заявил, что режим будет действовать с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го "для владельцев обычных российских паспортов".
© Getty Images / Nikola StojadinovicТуристка на Великой Китайской стене
Туристка на Великой Китайской стене - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / Nikola Stojadinovic
Туристка на Великой Китайской стене
Обычные паспорта, о которых сказал чиновник, — это загранпаспорта на пять или десять лет, не дипломатические и не служебные.
То есть для турпоездки в Поднебесную будет достаточно загранпаспорта, объясняет председатель Совета ассоциации АМТ "Мир без границ" Александр Львов.
Официальной информации о сроках действия российского загранпаспорта для безвизового въезда в Китай не было. Но если ориентироваться на сегодняшние правила, то не менее шести месяцев с даты выезда из своей страны.
© Getty Images / Diy13Статуя Гуаньинь на острове Хайнань
Статуя Гуаньинь на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / Diy13
Статуя Гуаньинь на острове Хайнань
Чтобы подтвердить цель визита (туризм, деловая поездка, транзит или встреча с близкими), желательно иметь в распечатанном виде ваучер туроператора, бронь отеля и обратные авиабилеты, уточняют в АТОР.

Сэкономленные средства

Сейчас россияне для посещения Поднебесной должны получать визу. Туристическая стоит от 6,3 до 15,2 тысячи рублей в зависимости от требуемого числа въездов и срочности при оформлении. Для ее получения нужно обратиться в визовый центр и предъявить авиабилеты в оба конца, бронь гостиницы, страховку и план поездки.
© Getty Images / SHanscheДевушка в Шанхае
Девушка в Шанхае - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / SHansche
Девушка в Шанхае
Но есть нюансы. Для путешествия на остров Хайнань — это самое популярное место в стране для пляжного отдыха — виза не требуется уже сейчас, если гость прилетел прямым рейсом из третьей страны (не материкового Китая) и пробудет на курорте до 30 дней.
© Getty Images / galitskayaСемья на Великой Китайской стене
Семья на Великой Китайской стене - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / galitskaya
Семья на Великой Китайской стене
Кроме того, с 1 августа 2023-го между Москвой и Пекином действует безвизовый коллективный туробмен. Уже в первый год им воспользовалось около 130 тысяч человек. При покупке путевки в Китай у многих туроператоров оформление групповой визы входит в стоимость.
Заботы об индивидуальной визе компания брала на себя примерно за 12 тысяч рублей, если там же приобретался тур. Виза без оплаты других услуг фирмы стоила примерно 14 тысяч.

Турпоток значительно вырастет

Турпоток на материковый Китай при введении "безвиза" может вырасти на 30, а то и 40 процентов, подсчитали в АТОР.
© Getty Images / kitzcornerТуристы в Гуанчжоу
Туристы в Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / kitzcorner
Туристы в Гуанчжоу
"Полноценный "безвиз" для россиян в Китае, безусловно, будет иметь очень позитивный эффект для турпотока, причем даже более существенный, чем мы можем ожидать", — считает вице-президент ассоциации и гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
© Getty Images / prostoolehТуристка в саду Юйюань в Шанхае
Туристка в саду Юйюань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / prostooleh
Туристка в саду Юйюань в Шанхае
Как показывает опыт Хайнаня, где несколько лет действует "безвиз", туризм в отсутствие ограничений развивается очень быстро. Поездки на материковый Китай во многом сдерживали именно консульские формальности, особенно для жителей регионов, удаленных от визовых центров, отмечает Мурадян. Причем прямое авиасообщение со многими российскими городами у Китая уже есть, и не только из Пекина, но и других азиатских мегаполисов. Каждый из них может предложить очень интересные маршруты.
"Теперь можно сказать, что поездка в любой город Китая становится такой же доступной, как в Турцию или на Ближний Восток", — говорит эксперт.

Путешествие станет дешевле

"Введение безвизового режима станет переломным моментом в развитии направления. Ожидаем двукратного увеличения турпотока, — сообщили в пресс-службе ITM Group. — В ближайшее время Китай может войти в пятерку самых популярных у россиян зарубежных направлений".
© Getty Images / olegbreslavtsevТуристка в Пекине
Туристка в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / olegbreslavtsev
Туристка в Пекине
Основной смысл в принятии долгожданного решения — отсутствие барьеров: теперь исчезают затраты на визу, необходимость собирать документы и риск отказа. Это особенно важно для спонтанных путешествий, молодежных и семейных поездок, объясняют эксперты. Теперь поехать в Китай на выходные или на праздники станет так же просто, как в любую безвизовую страну.
© Getty Images / nikkimeelДевушка на острове Хайнань
Девушка на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / nikkimeel
Девушка на острове Хайнань
Кроме того, добраться до Хайнаня можно будет и со стыковкой, а не только прямым рейсом — и также иметь право на "безвиз". Это интересно тем, кто предпочитает летать, например, через Ближний Восток.

Самые востребованные города Китая

Лидер спроса у россиян, путешествующих в Китай, — остров Хайнань. Курорт предлагает не только пляжный отдых, но и широкие возможности для оздоровительного туризма, а также шопинга, поскольку это особая экономическая зона, рассказали в Space Travel.
© Getty Images / itsskinТуристки в Запретном городе в Пекине
Туристки в Запретном городе в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / itsskin
Туристки в Запретном городе в Пекине
Гонконг, специальный административный район КНР, привлекает деловых туристов, кроме того, популярен для сити-брейков на пути в третьи страны.
Для экскурсионных поездок востребованы Пекин и Шанхай, а также Ченду, который считается столицей панд. В город Сиань летят те, кто хочет попасть в Музей терракотовой армии.
В Китае можно найти отдых на любой бюджет, говорят эксперты. Самый бюджетный вариант — сити-тур в Пекин. С вылетом 26 сентября такая поездка стоит от 110 тысяч рублей на персону, рассказали в China Travel. Перелет, проживание, экскурсии включены.
© Getty Images / Oleh_SlobodeniukДевушка на плоту в городе Гуйлинь, Китай
Девушка на плоту в городе Гуйлинь, Китай - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / Oleh_Slobodeniuk
Девушка на плоту в городе Гуйлинь, Китай
В десятидневном туре можно познакомиться с шестью-семью городами. Такая поездка под ключ стоит от 210 тысяч рублей.
Есть путешественники, которые готовы изучать не особо раскрученные регионы Китая и хотят экзотики. Тур на 18 дней по южной части страны стоит от 12 тысяч долларов на одного, перелет оплачивается отдельно.
Новинкой этого года в China Travel назвали путешествия по реке Янцзы — самой длинной в Евразии. Такая поездка стоит от 200 тысяч рублей.

Что нужно знать туристам

Несмотря на упрощение визового вопроса, ряд вызовов для туристов в Китае остается, и к ним лучше подготовиться заранее, отмечают в ITM Group.
© Getty Images / AleksandarNakicТуристы в китайском ресторане
Туристы в китайском ресторане - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / AleksandarNakic
Туристы в китайском ресторане
Цифровая изоляция: многие популярные западные сервисы в Поднебесной заблокированы. Без использования VPN турист останется без привычных навигации и связи.
© Getty Images / Manon RousselleТуристка на Великой Китайской стене
Туристка на Великой Китайской стене - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / Manon Rousselle
Туристка на Великой Китайской стене
Языковой барьер: вне туристических зон Пекина и Шанхая английский язык практически не используется. Уличные указатели, меню в ресторанах, объявления в транспорте — все только на китайском. Нужно заранее скачать и установить офлайн-версии переводчиков.
Платежи: Китай — это общество безналичных расчетов, повсеместно используется система Alipay (в которой теперь можно привязать карты иностранных банков) и WeChat Pay. Наличные тоже принимают, но расплатиться купюрой за такси или в маленькой лавке может быть сложно.
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмКитайПекинХайнаньАссоциация туроператоров России (АТОР)Мир без границВизыкуда можно лететьАртур Мурадян
 
 
