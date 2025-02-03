Остров вечной весны. Особенности отдыха на китайском Хайнане
Pac Group: отдых на Хайнане зимой стоит от 148 тысяч рублей на двоих
© Getty Images / Elen11Девушки в национальных китайских костюмах
© Getty Images / Elen11
Девушки в национальных китайских костюмах
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Этой зимой китайский остров Хайнань может стать одним из самых популярных у россиян азиатских пляжных направлений, сообщили в АТОР. Спрос в разы выше, чем год назад. Прямой перелет и теплое море — не только это привлекает туда туристов. Как добраться до курорта и чем там заняться — в материале РИА Новости.
Виза не нужна, перелет прямой
"Хайнань называют Островом вечной весны — здесь отличный климат, тепло, но не слишком влажно, широкие пляжи с белым песком и пологим входом в море, красивейшие ландшафты вокруг", — перечисляют в пресс-службе Tez Tour. Сейчас температура воздуха днем — 26 градусов, воды — 24.
© Getty Images / renfu wangСанья, Хайнань
© Getty Images / renfu wang
Санья, Хайнань
В 2024-м на главном пляжном курорте Китая отдохнули 178,4 тысячи россиян, отмечает глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй. Это в 11 раз больше, чем годом ранее, когда не было прямых рейсов.
И спрос продолжает расти. У Tez Tour заявок больше в два раза, чем в 2024 году, Pac Group — в три, Space Travel — в четыре-пять.
© Getty Images / zhuang wangСанья, Хайнань
© Getty Images / zhuang wang
Санья, Хайнань
Из Москвы в Санью летает "Аэрофлот". Есть рейсы из Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска. С августа на Хайнань, в столичный Хайкоу, из Москвы летает Hainan Airlines, уточнил Ван Жуй.
Еще один серьезный аргумент для путешествия — безвиз для россиян на 30 дней.
Цена привлекает
Хайнань — одно из самых недорогих направлений зимнего пляжного отдыха, указывают туроператоры.
© Getty Images / ValeriMakОстров обезьян
© Getty Images / ValeriMak
Остров обезьян
Так, путевка с вылетом в середине февраля, проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 148 тысяч рублей на двоих, говорят в Pac Group.
Один из важных факторов — современные отели, в том числе сетевые. "Много объектов высокого уровня с отличным сервисом, хорошими пляжами, — подчеркивают в Space Travel. — Персонал гостиниц активно осваивает русский язык, к работе на ресепшен и в экскурсионных бюро привлекают сотрудников со знанием русского".
© Getty Images / Diy13
Парк "Олень повернул голову" в Санье
Парк "Олень повернул голову" в Санье
© Getty Images / Diy13
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© Getty Images / John Seaton CallahanХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / John Seaton Callahan
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© Getty Images / LYNNHSIN PhotographyХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / LYNNHSIN Photography
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© Getty Images / PetergraphyХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / Petergraphy
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© Getty Images / shen weiХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / shen wei
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© Getty Images / Tatiana Kashko
Центр буддизма Наньшань в Санье
Центр буддизма Наньшань в Санье
© Getty Images / Tatiana Kashko
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© Getty Images / michelsun
Парк "Край света" в Санье
Парк "Край света" в Санье
© Getty Images / michelsun
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© Getty Images / Anna Nestera
Парк "Край света" в Санье
Парк "Край света" в Санье
© Getty Images / Anna Nestera
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© Getty Images / tunartХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / tunart
9 из 9
Парк "Олень повернул голову" в Санье
© Getty Images / Diy13
1 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / John Seaton Callahan
2 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / LYNNHSIN Photography
3 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / Petergraphy
4 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / shen wei
5 из 9
Центр буддизма Наньшань в Санье
© Getty Images / Tatiana Kashko
6 из 9
Парк "Край света" в Санье
© Getty Images / michelsun
7 из 9
Парк "Край света" в Санье
© Getty Images / Anna Nestera
8 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / tunart
9 из 9
В отелях есть детские клубы, площадки для игр, анимация. Питание — обычно только завтраки. Обедать и ужинать туристы предпочитают в многочисленных барах и ресторанах, добавляют в Tez Tour.
"На острове развитая инфраструктура: есть современные торговые центры, изобилие маленьких магазинчиков, торгующих традиционными продуктами, чаем, лекарственными средствами, изделиями из кожи", — говорит руководитель департамента продаж и разработки продукта ITM Group Юлия Соколова.
Хайнань — это особая экономическая зона с привлекательным налоговым режимом. Прекрасное место для шопинга, добавляют в Space Travel.
Главные конкуренты — Таиланд и Вьетнам. Таиланд россиянами хорошо освоен, а Вьетнам пока менее доступен из-за дороговизны авиаперелета, чем "китайские Гавайи", как называют Хайнань туристы, отмечает Соколова.
© Getty Images / Mariia ZotovaЖенщина во время медитации на Хайнане
© Getty Images / Mariia Zotova
Женщина во время медитации на Хайнане
На фоне весьма востребованных сейчас туров в ОАЭ Хайнань выигрывает за счет более привлекательных цен, мягкого климата и богатой природы, считают в Space Travel. "Кроме того, в отелях предлагают эффективные лечебные программы на базе как современной, так и традиционной китайской медицины. Это нишевый продукт, но он очень популярен", — утверждают в компании.
Бухта на выбор
Хайнань заметно отличается от материковой части страны. Уникальная экология, чистый воздух, нет вредных производств. Повсюду электрокары, строго следят за системами очистки воды.
© Getty Images / CheunghyoСанья, Хайнань
© Getty Images / Cheunghyo
Санья, Хайнань
Бухта Ялунвань — это семикилометровый пляж с идеальным белым песком, модные бары, дорогие авто, живописные окрестности, европейские особняки. Вдоль пляжа — тенистый парк с аттракционами. В яхт-клубе можно заказать прогулку на паруснике-катамаране или гидроцикле.
© Getty Images / SW PhotographyСанья-бэй
© Getty Images / SW Photography
Санья-бэй
Дадунхай считается "русской" бухтой, на улицах встречаются вывески на русском языке. Тут самая развитая инфраструктура. Пляж — с длинной полосой мелководья.
В бухте Санья-бэй есть искусственный остров Феникс, к которому ведет мост. Вечером туристы любуются с пляжа подсветкой высотных зданий. Много современных апартаментов, неподалеку — огромный ночной рынок. Если отправиться в сторону бухты Дадунхай, попадете на улицу баров.
Экскурсии — в парки. Один называется "Олень повернул голову" (смотровые площадки, красивые растения), другой — "Край света" (живописные валуны как на банкноте в два юаня). В парке "Янода" — зиплайн и стеклянный мост на высоте 400 метров.
В буддийском комплексе Наньшань надо, загадав желание, потереть пальцы ног 108-метровой статуи богини Гуаньинь. На острове обезьян — около двух тысяч макак и пляжные развлечения.