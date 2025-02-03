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Остров вечной весны. Особенности отдыха на китайском Хайнане - РИА Новости, 03.02.2025
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Туризм
 
08:00 03.02.2025 (обновлено: 08:05 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/khaynan-1995590489.html
Остров вечной весны. Особенности отдыха на китайском Хайнане
Остров вечной весны. Особенности отдыха на китайском Хайнане - РИА Новости, 03.02.2025
Остров вечной весны. Особенности отдыха на китайском Хайнане
Этой зимой китайский остров Хайнань может стать одним из самых популярных у россиян азиатских пляжных направлений, сообщили в АТОР. Спрос в разы выше, чем год... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:00:00+03:00
2025-02-03T08:05:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
впечатления - туризм
хайнань
китай
москва
hainan airlines
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Этой зимой китайский остров Хайнань может стать одним из самых популярных у россиян азиатских пляжных направлений, сообщили в АТОР. Спрос в разы выше, чем год назад. Прямой перелет и теплое море — не только это привлекает туда туристов. Как добраться до курорта и чем там заняться — в материале РИА Новости.Виза не нужна, перелет прямой"Хайнань называют Островом вечной весны — здесь отличный климат, тепло, но не слишком влажно, широкие пляжи с белым песком и пологим входом в море, красивейшие ландшафты вокруг", — перечисляют в пресс-службе Tez Tour. Сейчас температура воздуха днем — 26 градусов, воды — 24.В 2024-м на главном пляжном курорте Китая отдохнули 178,4 тысячи россиян, отмечает глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй. Это в 11 раз больше, чем годом ранее, когда не было прямых рейсов.И спрос продолжает расти. У Tez Tour заявок больше в два раза, чем в 2024 году, Pac Group — в три, Space Travel — в четыре-пять.Из Москвы в Санью летает "Аэрофлот". Есть рейсы из Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска. С августа на Хайнань, в столичный Хайкоу, из Москвы летает Hainan Airlines, уточнил Ван Жуй.Еще один серьезный аргумент для путешествия — безвиз для россиян на 30 дней.Цена привлекаетХайнань — одно из самых недорогих направлений зимнего пляжного отдыха, указывают туроператоры.Так, путевка с вылетом в середине февраля, проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 148 тысяч рублей на двоих, говорят в Pac Group.Один из важных факторов — современные отели, в том числе сетевые. "Много объектов высокого уровня с отличным сервисом, хорошими пляжами, — подчеркивают в Space Travel. — Персонал гостиниц активно осваивает русский язык, к работе на ресепшен и в экскурсионных бюро привлекают сотрудников со знанием русского".В отелях есть детские клубы, площадки для игр, анимация. Питание — обычно только завтраки. Обедать и ужинать туристы предпочитают в многочисленных барах и ресторанах, добавляют в Tez Tour."На острове развитая инфраструктура: есть современные торговые центры, изобилие маленьких магазинчиков, торгующих традиционными продуктами, чаем, лекарственными средствами, изделиями из кожи", — говорит руководитель департамента продаж и разработки продукта ITM Group Юлия Соколова.Хайнань — это особая экономическая зона с привлекательным налоговым режимом. Прекрасное место для шопинга, добавляют в Space Travel.Главные конкуренты — Таиланд и Вьетнам. Таиланд россиянами хорошо освоен, а Вьетнам пока менее доступен из-за дороговизны авиаперелета, чем "китайские Гавайи", как называют Хайнань туристы, отмечает Соколова.На фоне весьма востребованных сейчас туров в ОАЭ Хайнань выигрывает за счет более привлекательных цен, мягкого климата и богатой природы, считают в Space Travel. "Кроме того, в отелях предлагают эффективные лечебные программы на базе как современной, так и традиционной китайской медицины. Это нишевый продукт, но он очень популярен", — утверждают в компании.Бухта на выборХайнань заметно отличается от материковой части страны. Уникальная экология, чистый воздух, нет вредных производств. Повсюду электрокары, строго следят за системами очистки воды.Бухта Ялунвань — это семикилометровый пляж с идеальным белым песком, модные бары, дорогие авто, живописные окрестности, европейские особняки. Вдоль пляжа — тенистый парк с аттракционами. В яхт-клубе можно заказать прогулку на паруснике-катамаране или гидроцикле.Дадунхай считается "русской" бухтой, на улицах встречаются вывески на русском языке. Тут самая развитая инфраструктура. Пляж — с длинной полосой мелководья.В бухте Санья-бэй есть искусственный остров Феникс, к которому ведет мост. Вечером туристы любуются с пляжа подсветкой высотных зданий. Много современных апартаментов, неподалеку — огромный ночной рынок. Если отправиться в сторону бухты Дадунхай, попадете на улицу баров.Экскурсии — в парки. Один называется "Олень повернул голову" (смотровые площадки, красивые растения), другой — "Край света" (живописные валуны как на банкноте в два юаня). В парке "Янода" — зиплайн и стеклянный мост на высоте 400 метров.В буддийском комплексе Наньшань надо, загадав желание, потереть пальцы ног 108-метровой статуи богини Гуаньинь. На острове обезьян — около двух тысяч макак и пляжные развлечения.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, туризм-важное, впечатления - туризм, хайнань, китай, москва, hainan airlines, аэрофлот, достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Впечатления - Туризм, Хайнань, Китай, Москва, Hainan Airlines, Аэрофлот, Достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , Отели, Гостиницы
Остров вечной весны. Особенности отдыха на китайском Хайнане

Pac Group: отдых на Хайнане зимой стоит от 148 тысяч рублей на двоих

© Getty Images / Elen11Девушки в национальных китайских костюмах
Девушки в национальных китайских костюмах - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Elen11
Девушки в национальных китайских костюмах
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Этой зимой китайский остров Хайнань может стать одним из самых популярных у россиян азиатских пляжных направлений, сообщили в АТОР. Спрос в разы выше, чем год назад. Прямой перелет и теплое море — не только это привлекает туда туристов. Как добраться до курорта и чем там заняться — в материале РИА Новости.

Виза не нужна, перелет прямой

"Хайнань называют Островом вечной весны — здесь отличный климат, тепло, но не слишком влажно, широкие пляжи с белым песком и пологим входом в море, красивейшие ландшафты вокруг", — перечисляют в пресс-службе Tez Tour. Сейчас температура воздуха днем — 26 градусов, воды — 24.
© Getty Images / renfu wangСанья, Хайнань
Санья, Хайнань - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / renfu wang
Санья, Хайнань
В 2024-м на главном пляжном курорте Китая отдохнули 178,4 тысячи россиян, отмечает глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй. Это в 11 раз больше, чем годом ранее, когда не было прямых рейсов.
И спрос продолжает расти. У Tez Tour заявок больше в два раза, чем в 2024 году, Pac Group — в три, Space Travel — в четыре-пять.
© Getty Images / zhuang wangСанья, Хайнань
Санья, Хайнань - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / zhuang wang
Санья, Хайнань
Из Москвы в Санью летает "Аэрофлот". Есть рейсы из Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска. С августа на Хайнань, в столичный Хайкоу, из Москвы летает Hainan Airlines, уточнил Ван Жуй.
Еще один серьезный аргумент для путешествия — безвиз для россиян на 30 дней.

Цена привлекает

Хайнань — одно из самых недорогих направлений зимнего пляжного отдыха, указывают туроператоры.
© Getty Images / ValeriMakОстров обезьян
Остров обезьян - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / ValeriMak
Остров обезьян
Так, путевка с вылетом в середине февраля, проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 148 тысяч рублей на двоих, говорят в Pac Group.
Один из важных факторов — современные отели, в том числе сетевые. "Много объектов высокого уровня с отличным сервисом, хорошими пляжами, — подчеркивают в Space Travel. — Персонал гостиниц активно осваивает русский язык, к работе на ресепшен и в экскурсионных бюро привлекают сотрудников со знанием русского".
© Getty Images / Diy13

Парк "Олень повернул голову" в Санье

Парк Олень повернул голову в Санье

Парк "Олень повернул голову" в Санье

© Getty Images / Diy13
1 из 9
© Getty Images / John Seaton CallahanХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / John Seaton Callahan
2 из 9
© Getty Images / LYNNHSIN PhotographyХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / LYNNHSIN Photography
3 из 9
© Getty Images / PetergraphyХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / Petergraphy
4 из 9
© Getty Images / shen weiХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / shen wei
5 из 9
© Getty Images / Tatiana Kashko

Центр буддизма Наньшань в Санье

Центр буддизма Наньшань в Санье

Центр буддизма Наньшань в Санье

© Getty Images / Tatiana Kashko
6 из 9
© Getty Images / michelsun

Парк "Край света" в Санье

Парк Край Света в Санье

Парк "Край света" в Санье

© Getty Images / michelsun
7 из 9
© Getty Images / Anna Nestera

Парк "Край света" в Санье

Парк Край Света в Санье

Парк "Край света" в Санье

© Getty Images / Anna Nestera
8 из 9
© Getty Images / tunartХайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / tunart
9 из 9

Парк "Олень повернул голову" в Санье

© Getty Images / Diy13
1 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / John Seaton Callahan
2 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / LYNNHSIN Photography
3 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / Petergraphy
4 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / shen wei
5 из 9

Центр буддизма Наньшань в Санье

© Getty Images / Tatiana Kashko
6 из 9

Парк "Край света" в Санье

© Getty Images / michelsun
7 из 9

Парк "Край света" в Санье

© Getty Images / Anna Nestera
8 из 9
Хайкоу, Хайнань
© Getty Images / tunart
9 из 9
В отелях есть детские клубы, площадки для игр, анимация. Питание — обычно только завтраки. Обедать и ужинать туристы предпочитают в многочисленных барах и ресторанах, добавляют в Tez Tour.
"На острове развитая инфраструктура: есть современные торговые центры, изобилие маленьких магазинчиков, торгующих традиционными продуктами, чаем, лекарственными средствами, изделиями из кожи", — говорит руководитель департамента продаж и разработки продукта ITM Group Юлия Соколова.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаНочной рынок в Санья-бэй
Ночной рынок в Санья бэй - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Ольга Распопова
Ночной рынок в Санья-бэй
Хайнань — это особая экономическая зона с привлекательным налоговым режимом. Прекрасное место для шопинга, добавляют в Space Travel.
Главные конкуренты — Таиланд и Вьетнам. Таиланд россиянами хорошо освоен, а Вьетнам пока менее доступен из-за дороговизны авиаперелета, чем "китайские Гавайи", как называют Хайнань туристы, отмечает Соколова.
© Getty Images / Mariia ZotovaЖенщина во время медитации на Хайнане
Женщина во время медитации на Хайнане - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / Mariia Zotova
Женщина во время медитации на Хайнане
На фоне весьма востребованных сейчас туров в ОАЭ Хайнань выигрывает за счет более привлекательных цен, мягкого климата и богатой природы, считают в Space Travel. "Кроме того, в отелях предлагают эффективные лечебные программы на базе как современной, так и традиционной китайской медицины. Это нишевый продукт, но он очень популярен", — утверждают в компании.

Бухта на выбор

Хайнань заметно отличается от материковой части страны. Уникальная экология, чистый воздух, нет вредных производств. Повсюду электрокары, строго следят за системами очистки воды.
© Getty Images / CheunghyoСанья, Хайнань
Санья, Хайнань - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / Cheunghyo
Санья, Хайнань
Бухта Ялунвань — это семикилометровый пляж с идеальным белым песком, модные бары, дорогие авто, живописные окрестности, европейские особняки. Вдоль пляжа — тенистый парк с аттракционами. В яхт-клубе можно заказать прогулку на паруснике-катамаране или гидроцикле.
© Getty Images / SW PhotographyСанья-бэй
Санья Бэй - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / SW Photography
Санья-бэй
Дадунхай считается "русской" бухтой, на улицах встречаются вывески на русском языке. Тут самая развитая инфраструктура. Пляж — с длинной полосой мелководья.
В бухте Санья-бэй есть искусственный остров Феникс, к которому ведет мост. Вечером туристы любуются с пляжа подсветкой высотных зданий. Много современных апартаментов, неподалеку — огромный ночной рынок. Если отправиться в сторону бухты Дадунхай, попадете на улицу баров.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаСтеклянный мост в парке "Янода"
Стеклянный мост в парке Янода - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Ольга Распопова
Стеклянный мост в парке "Янода"
Экскурсии — в парки. Один называется "Олень повернул голову" (смотровые площадки, красивые растения), другой — "Край света" (живописные валуны как на банкноте в два юаня). В парке "Янода" — зиплайн и стеклянный мост на высоте 400 метров.
В буддийском комплексе Наньшань надо, загадав желание, потереть пальцы ног 108-метровой статуи богини Гуаньинь. На острове обезьян — около двух тысяч макак и пляжные развлечения.
Девушка на побережье города Муйне - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Конкурент Таиланда. Вьетнам станет доступнее для российских туристов
23 января, 08:00
 
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