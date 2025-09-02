Китай на год введет безвизовый режим для россиян

Рейтинг@Mail.ru
Туризм
 
10:55 02.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай с 15 сентября 2025 года введет на год тестовый 30-дневный безвизовый режим для граждан России, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь.
"С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", - заявил дипломат.
С 1 августа 2023 года между Москвой и Пекином стартовал безвизовый коллективный туристический обмен. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в первом же году им воспользовались около 130 тысяч человек.
В недавнем интервью агентству "Синьхуа", президент Владимир Путин рассказал о росте взаимного туристического потока между двумя странами, который достиг 2,8 миллиона человек по итогам 2024 года. Согласно данным Минэкономразвития, за I квартал 2024 года российские туристы совершили 550 тысяч поездок в Китай, что на 20% больше, чем за схожий период прошлого года.
Кроме того, специализированные ведомства ведут работу над согласованием проекта протокола к действующему соглашению между правительствами о безвизовых групповых туристических поездках.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
26 августа, 07:35
 
