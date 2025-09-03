https://ria.ru/20250903/habarovsk-2039256874.html

В Хабаровске впервые прошел парад, посвященный Победе над Японией

В Хабаровске впервые прошел парад, посвященный Победе над Японией - РИА Новости, 03.09.2025

В Хабаровске впервые прошел парад, посвященный Победе над Японией

Масштабный парад, посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, впервые состоялся в Хабаровске, передает... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T05:53:00+03:00

2025-09-03T05:53:00+03:00

2025-09-03T05:53:00+03:00

монголия

хабаровский край

япония

дмитрий демешин

дмитрий горбатенко

одкб

т-34

бмп-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573399304_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_85e0b3149a936e6cbf166539ec2be7ff.jpg

ХАБАРОВСК, 3 сен - РИА Новости. Масштабный парад, посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, впервые состоялся в Хабаровске, передает корреспондент РИА Новости. День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с федеральным законом от 24 июня 2023 года. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовала делегация представителей государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также делегация Вооруженных сил Монголии. Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал, что на парад приглашены официальные делегации Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, а также официальные представители вооруженных сил Монголии. Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал военный парад кавалер трех орденов Мужества, исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. После объезда парадных расчетов и поздравительной речи Носулева по площади прошли знаменные группы, парадные расчеты в форме участников парада Победы 1945 года от окружного учебного центра ВВО. Кроме того, торжественным маршем впервые прошел парадный расчет Вооруженных сил Монголии, символизирующий несокрушимое братство. Парад продолжили пешие расчеты гвардейских бригад округа, военнослужащие из Приморского края и Амурской области, курсанты, военнослужащие-женщины, сводная рота участников специальной военной операции (СВО), казаки, юнармейцы, кадеты. Всего в параде приняли участие свыше 2700 человек, уточнили РИА Новости в военном округе. Парад войск Хабаровского гарнизона продолжила боевая техника. В составе колонны - легендарные танки Т-34, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивная установка БМ-13 "Катюша". Современные образцы вооружения, военной и спецтехники - танки Т-80БВМ с противодронной защитой, БМП-2 с комплексом "Бережок" и модернизированные БМП-1АМ "Басурманин", новейшие боссийские бронетранспортеры БТР-82АМ. Далее прошли буксируемые гаубицы Д-1 и противотанковые пушки Д-44 и ЗИС-3, новейшая модернизированная реактивная система залпового огня "Торнадо-С", цифровые радиостанции на базе автомобиля "Камаз", комплексы радиоэлектронной борьбы "Москва", буксирно-моторный катер БМК-460 и робототехнический комплекс разминирования "Уран-6". За ними - дымовые машины ТДА-3 и комплекс средств аэрозольной дезинфекции КДА, оснащенные дистанционными средствами обнаружения радиоактивных и отравляющих веществ. Участие в параде приняли и тактические вездеходы (багги) "Ерофей", которые производятся в Хабаровском крае и уже третий год поставляются в зону СВО, а также мотовездеходы Desertcross 1000. По площади проехал двухзвенный гусеничный снегоболотоход "Алеут", после чего проследовала колонна из 20 ретроавтомобилей Хабаровского клуба "Авторетро-100", участвующего в параде в 27-й раз. В юбилейную дату в механизированную колонну включили инсталлированные автомобили с реконструкциями исторических событий Дальневосточной Победы. Всего по центральной площади Хабаровска проехали 100 единиц современной и исторической техники. Юбилейный парад, длившийся 1 час 15 минут, дольше обычного на полчаса, завершился выступлением роты почетного караула штаба ВВО с самозарядным карабином Симонова. Также перед зрителями выступили хор Ансамбля песни и пляски ВВО, легендарный дальневосточный коллектив - Театр песни Центра детского творчества "Гармония", сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы округа полковника Вадима Пахомова.

https://ria.ru/20250903/pekin-2039254410.html

https://ria.ru/20250903/minoborony-2039223256.html

https://ria.ru/20250902/shumshu-2038964455.html

монголия

хабаровский край

япония

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, хабаровский край, япония, дмитрий демешин, дмитрий горбатенко, одкб, т-34, бмп-2, бтр-82ам, военный парад в пекине в 2025 году, хабаровск, общество