В Британии выступили с призывом из-за фотографии Путина на саммите ШОС
12:01 02.09.2025
В Британии выступили с призывом из-за фотографии Путина на саммите ШОС
В Британии выступили с призывом из-за фотографии Путина на саммите ШОС
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди сигнализирует о провале Запада, пишет британская Daily Mail."Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности…" — говорится в публикации.При этом автор материала называет крепкие отношения между Россией, Китаем и Индией "зловещей глобальной угрозой".Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимало участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди сигнализирует о провале Запада, пишет британская Daily Mail.

"Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности…" — говорится в публикации.
При этом автор материала называет крепкие отношения между Россией, Китаем и Индией "зловещей глобальной угрозой".

Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимало участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
