В Британии выступили с призывом из-за фотографии Путина на саммите ШОС
Daily Mail: фото Путина с Моди и Си Цзиньпином говорит о провале Запада
© Фото : Narendra Modi/XПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
© Фото : Narendra Modi/X
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди сигнализирует о провале Запада, пишет британская Daily Mail.
"Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности…" — говорится в публикации.
При этом автор материала называет крепкие отношения между Россией, Китаем и Индией "зловещей глобальной угрозой".
Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимало участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
