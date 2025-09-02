https://ria.ru/20250902/politika-2038978314.html

Вбить клин между Россией, Индией и Китаем не удалось, пишут СМИ

2025-09-02T04:14:00+03:00

в мире

россия

китай

индия

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

шос

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировало неэффективность попыток президента США Дональда Трампа повлиять на отношения между тремя странам, заявил американский портал Axios. "Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно добиваясь постепенного отдаления России от Китая. Поэтому образ трех лидеров, в буквальном смысле держащихся за руки, является как минимум символическим ударом (для Трампа - ред.)", - считает издание. Издание подытожило, что на данный момент стремление администрации Трампа увеличить дистанцию между Россией, Индией и Китаем не приносит результатов. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций. ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

