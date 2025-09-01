https://ria.ru/20250901/tszinpin-2038755095.html
Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу
Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу - РИА Новости, 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу
Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны становиться ближе друг к другу посредством гуманитарных обменов, заявил в понедельник... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны становиться ближе друг к другу посредством гуманитарных обменов, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. "Государства - члены ШОС должны становиться ближе и углублять взаимопонимание посредством гуманитарных обменов, всемерно поддерживать друг друга в экономическом сотрудничестве", - сказал Си Цзиньпин. Лидер КНР отметил, что Евразийский континент взрастил древние цивилизации, стал движущей силой интеграции Востока и Запада и способствовал прогрессу человечества. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
