Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС, пишут СМИ

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена, сообщает в понедельник азербайджанское издание Axar.az.
"Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена", - говорится в сообщении издания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом в китайском городе Тяньцзинь, касаясь этой темы, заявил, что Индия пытается отомстить Баку в международных организациях за помощь Пакистану.
"В ответ на поддержку, оказанную Азербайджаном Пакистану, Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях. Азербайджано-пакистанские отношения основаны на братстве. Поздравляю Пакистан с победой над Индией", - приводит слова Алиева со встречи агентство Азертадж.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.