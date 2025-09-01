https://ria.ru/20250901/shos-2038920884.html

Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС, пишут СМИ

2025-09-01T18:25:00+03:00

БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена, сообщает в понедельник азербайджанское издание Axar.az. "Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена", - говорится в сообщении издания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом в китайском городе Тяньцзинь, касаясь этой темы, заявил, что Индия пытается отомстить Баку в международных организациях за помощь Пакистану. "В ответ на поддержку, оказанную Азербайджаном Пакистану, Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях. Азербайджано-пакистанские отношения основаны на братстве. Поздравляю Пакистан с победой над Индией", - приводит слова Алиева со встречи агентство Азертадж. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

