https://ria.ru/20250901/shos-2038880368.html

На саммите ШОС все лидеры поддержали Инициативу глобального управления

На саммите ШОС все лидеры поддержали Инициативу глобального управления - РИА Новости, 01.09.2025

На саммите ШОС все лидеры поддержали Инициативу глобального управления

Все лидеры стран, присутствующие на саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине в понедельник, поддержали Инициативу глобального... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:51:00+03:00

2025-09-01T15:51:00+03:00

2025-09-01T15:51:00+03:00

в мире

китай

тяньцзинь

си цзиньпин

ван и (политик)

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_57:0:3696:2047_1920x0_80_0_0_af4cb374c29e6a09d4ba156bcc626336.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Все лидеры стран, присутствующие на саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине в понедельник, поддержали Инициативу глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите ШОС с Инициативой глобального управления, что стало важнейшим событием саммита", - заявил в понедельник Ван И на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Он подчеркнул, что "все лидеры, присутствовавшие на встрече, приветствовали и поддержали это", по его словам, Инициатива также получила широкий отклик международного сообщества. Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС+" выдвинул Инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/peskov-2038860599.html

https://ria.ru/20250901/spravedlivost-2038806820.html

китай

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тяньцзинь, си цзиньпин, ван и (политик), шос, саммит шос в китае в 2025 году