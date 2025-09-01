На саммите ШОС все лидеры поддержали Инициативу глобального управления
Ван И: лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Все лидеры стран, присутствующие на саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине в понедельник, поддержали Инициативу глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите ШОС с Инициативой глобального управления, что стало важнейшим событием саммита", - заявил в понедельник Ван И на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
Он подчеркнул, что "все лидеры, присутствовавшие на встрече, приветствовали и поддержали это", по его словам, Инициатива также получила широкий отклик международного сообщества.
Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС+" выдвинул Инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.