Си Цзиньпин призвал ШОС продвигать более справедливую систему управления
Страны ШОС должны продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на РИА Новости, 01.09.2025
в мире
китай
тяньцзинь
индия
си цзиньпин
шос
всемирная торговая организация (вто)
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС должны продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. "Мы должны поддерживать многостороннюю торговую систему, центром которой является Всемирная торговая организация", - заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул необходимость для стран ШОС "содействовать инклюзивной экономической глобализации и продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай
тяньцзинь
индия
В мире, Китай, Тяньцзинь, Индия, Си Цзиньпин, ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО), Саммит ШОС в Китае в 2025 году
