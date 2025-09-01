Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 01.09.2025 (обновлено: 06:07 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/shos-2038747881.html
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин
Страны Шанхайской организации сотрудничества должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН, заявил в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T05:45:00+03:00
2025-09-01T06:07:00+03:00
в мире
шос
оон
китай
си цзиньпин
тяньцзинь
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038746178_0:58:3535:2046_1920x0_80_0_0_5c7988be7358cdc8e3fd78f84c0624f2.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества."Мы должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нём принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
китай
тяньцзинь
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038746178_527:0:3256:2047_1920x0_80_0_0_ced0687b70c96c40cc81aab487c36e41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шос, оон, китай, си цзиньпин, тяньцзинь, индия
В мире, ШОС, ООН, Китай, Си Цзиньпин, Тяньцзинь, Индия
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин считает, что страны ШОС должны защищать миропорядок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит ШОС -2025. День второй
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Мы должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
Вчера, 00:00
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нём принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
В миреШОСООНКитайСи ЦзиньпинТяньцзиньИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала