Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества."Мы должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нём принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

