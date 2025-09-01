https://ria.ru/20250901/shos-2038747881.html
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин
Страны Шанхайской организации сотрудничества должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН, заявил в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T05:45:00+03:00
2025-09-01T05:45:00+03:00
2025-09-01T06:07:00+03:00
в мире
шос
оон
китай
си цзиньпин
тяньцзинь
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038746178_0:58:3535:2046_1920x0_80_0_0_5c7988be7358cdc8e3fd78f84c0624f2.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества."Мы должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нём принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
китай
тяньцзинь
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038746178_527:0:3256:2047_1920x0_80_0_0_ced0687b70c96c40cc81aab487c36e41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, оон, китай, си цзиньпин, тяньцзинь, индия
В мире, ШОС, ООН, Китай, Си Цзиньпин, Тяньцзинь, Индия
Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин считает, что страны ШОС должны защищать миропорядок