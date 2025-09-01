https://ria.ru/20250901/sammit-2038828694.html

Общение Путина с Моди в Китае оказалось в центре внимания мировых СМИ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мировые СМИ активно освещают саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в котором принимает участие российский президент Владимир Путин.Агентство Bloomberg пишет об укреплении премьер-министром Индии Нарендрой Моди связей с Китаем и Россией наперекор США.Reuters отмечает, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поделились видением нового мирового порядка.Газета The Times of India выделила совместную поездку и продолжительную беседу Моди и Путина в машине.Агентство Associated Press обратило внимание на содержание Тяньцзиньской декларации, принятой советом глав государств — членов ШОС. В частности, на объявлении об учреждении Банка развития. Кроме того, в материале издания уделили внимание переговорам Путина с Моди и Си.Британская газета Financial Times назвала саммит образцово-показательным и заявила о желании Си Цзиньпина с его помощью продемонстрировать стремление Китая изменить мировой порядок.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

