Рейтинг@Mail.ru
Общение Путина с Моди в Китае оказалось в центре внимания мировых СМИ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 01.09.2025 (обновлено: 16:04 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/sammit-2038828694.html
Общение Путина с Моди в Китае оказалось в центре внимания мировых СМИ
Общение Путина с Моди в Китае оказалось в центре внимания мировых СМИ - РИА Новости, 01.09.2025
Общение Путина с Моди в Китае оказалось в центре внимания мировых СМИ
Мировые СМИ активно освещают саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в котором принимает участие российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:38:00+03:00
2025-09-01T16:04:00+03:00
в мире
китай
индия
россия
шос
владимир путин
нарендра моди
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810529_0:272:3071:1999_1920x0_80_0_0_d34c1cc95ca6ee6a42cda2149e448eb7.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мировые СМИ активно освещают саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в котором принимает участие российский президент Владимир Путин.Агентство Bloomberg пишет об укреплении премьер-министром Индии Нарендрой Моди связей с Китаем и Россией наперекор США.Reuters отмечает, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поделились видением нового мирового порядка.Газета The Times of India выделила совместную поездку и продолжительную беседу Моди и Путина в машине.Агентство Associated Press обратило внимание на содержание Тяньцзиньской декларации, принятой советом глав государств — членов ШОС. В частности, на объявлении об учреждении Банка развития. Кроме того, в материале издания уделили внимание переговорам Путина с Моди и Си.Британская газета Financial Times назвала саммит образцово-показательным и заявила о желании Си Цзиньпина с его помощью продемонстрировать стремление Китая изменить мировой порядок.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/shos-2038742255.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
китай
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810529_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eafbed4b49ae681d7349dec614ca1d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индия, россия, шос, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Индия, Россия, ШОС, Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Общение Путина с Моди в Китае оказалось в центре внимания мировых СМИ

Мировые СМИ оценили саммит ШОС в Китае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мировые СМИ активно освещают саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в котором принимает участие российский президент Владимир Путин.
Агентство Bloomberg пишет об укреплении премьер-министром Индии Нарендрой Моди связей с Китаем и Россией наперекор США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Бумеранг прилетел: самый жуткий кошмар для НАТО Россия умножила на два
08:00
Reuters отмечает, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поделились видением нового мирового порядка.
Газета The Times of India выделила совместную поездку и продолжительную беседу Моди и Путина в машине.
Агентство Associated Press обратило внимание на содержание Тяньцзиньской декларации, принятой советом глав государств — членов ШОС. В частности, на объявлении об учреждении Банка развития. Кроме того, в материале издания уделили внимание переговорам Путина с Моди и Си.
Британская газета Financial Times назвала саммит образцово-показательным и заявила о желании Си Цзиньпина с его помощью продемонстрировать стремление Китая изменить мировой порядок.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
В миреКитайИндияРоссияШОСВладимир ПутинНарендра МодиСи ЦзиньпинСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала