В Тяньцзине завершились мероприятия рабочей программы Путина

https://ria.ru/20250901/putin-2038937524.html

Мероприятия, предусмотренные в рабочей программе президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине, завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_500:74:3145:1562_1920x0_80_0_0_d699754eabc37fea1dab01549b766f09.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Мероприятия, предусмотренные в рабочей программе президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине, завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. В Тяньцзине Путин 31 августа посетил торжественный приём в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там высокие гости смогли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. В мероприятиях саммита принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России на полях саммита также отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российской лидер в понедельник продолжил участие в мероприятиях саммита ШОС и провел целую серию двусторонних встреч. Так, состоялись переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Состоялась беседа и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Последней двусторонней встречей стали переговоры с премьером Непала Шарма Оли. В Пекине 2 сентября у российского лидера запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и продолжит марафон двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России 3 сентября будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

