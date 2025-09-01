Рейтинг@Mail.ru
В Тяньцзине завершились мероприятия рабочей программы Путина - РИА Новости, 01.09.2025
19:43 01.09.2025
В Тяньцзине завершились мероприятия рабочей программы Путина
В Тяньцзине завершились мероприятия рабочей программы Путина
Мероприятия, предусмотренные в рабочей программе президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине, завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025
россия
китай
армения
владимир путин
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Мероприятия, предусмотренные в рабочей программе президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине, завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. В Тяньцзине Путин 31 августа посетил торжественный приём в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там высокие гости смогли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. В мероприятиях саммита принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России на полях саммита также отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российской лидер в понедельник продолжил участие в мероприятиях саммита ШОС и провел целую серию двусторонних встреч. Так, состоялись переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Состоялась беседа и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Последней двусторонней встречей стали переговоры с премьером Непала Шарма Оли. В Пекине 2 сентября у российского лидера запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и продолжит марафон двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России 3 сентября будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
россия, китай, армения, владимир путин, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Китай, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
В Тяньцзине завершились мероприятия рабочей программы Путина

В Тяньцзине завершились мероприятия, предусмотренные в рабочей программе Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Мероприятия, предусмотренные в рабочей программе президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине, завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Тяньцзине Путин 31 августа посетил торжественный приём в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там высокие гости смогли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
Вчера, 18:53
В мероприятиях саммита принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Президент России на полях саммита также отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Российской лидер в понедельник продолжил участие в мероприятиях саммита ШОС и провел целую серию двусторонних встреч.
Так, состоялись переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Состоялась беседа и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лавров назвал главный итог саммита ШОС
Вчера, 18:41
Последней двусторонней встречей стали переговоры с премьером Непала Шарма Оли.
В Пекине 2 сентября у российского лидера запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и продолжит марафон двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.
Кроме этого, президент России 3 сентября будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин обсудил с партнерами по ШОС двусторонние отношения
Вчера, 17:32
 
Россия Китай Армения Владимир Путин Никол Пашинян Реджеп Тайип Эрдоган ШОС Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
