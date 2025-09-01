https://ria.ru/20250901/putin-2038926490.html

"Большая ошибка": на Западе обеспокоились приездом Путина в Китай

"Большая ошибка": на Западе обеспокоились приездом Путина в Китай - РИА Новости, 01.09.2025

"Большая ошибка": на Западе обеспокоились приездом Путина в Китай

Запад совершает роковую ошибку, не придавая значения сближению президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет британское издание...

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Запад совершает роковую ошибку, не придавая значения сближению президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет британское издание Independent."Однако для Запада было бы большой ошибкой игнорировать то, что происходит в Китае на этой неделе. <…> Необходимо прислушаться к множеству посылаемых сигналов. Среди них есть следующие. О России: <…> Путин приветствуют в большей части мира — и он займет свое место в качестве одного из главных международных лидеров в Тяньцзине. О России и Китае: Си и Путин появятся на военном параде в Пекине, более того, вместе с другими. Это не эксклюзивный союз; это партнерство, основанное, в частности, на экономической выгоде, которая существует в более широком региональном контексте", — говорится в материале.По мнению издания, саммит ШОС говорит о том, что лидеры, представляющие почти половину населения мира, готовы обсуждать свое будущее без особой оглядки на Запад и тем более суверенно от него.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

