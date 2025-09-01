https://ria.ru/20250901/putin-2038822214.html

Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае

Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае - РИА Новости, 01.09.2025

Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае

Президент Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине. Главные заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине. Главные заявления — в материале РИА Новости.О справедливом миропорядке"ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности".О традиционных ценностях"Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку".К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также международные организации.Незадолго до встречи в формате "ШОС плюс" состоялось заседание Совета глав государств — членов организации. По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация.Затем Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

