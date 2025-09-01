Рейтинг@Mail.ru
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
12:14 01.09.2025 (обновлено: 13:10 01.09.2025)
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
Президент Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине. Главные заявления — в материале РИА Новости.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине. Главные заявления — в материале РИА Новости.О справедливом миропорядке&quot;ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности&quot;.О традиционных ценностях"Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку".К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также международные организации.Незадолго до встречи в формате "ШОС плюс" состоялось заседание Совета глав государств — членов организации. По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация.Затем Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине. Главные заявления — в материале РИА Новости.

О справедливом миропорядке

  • Все больше стран хотят сотрудничать с ШОС, в мире растет интерес к организации. Около десяти государств подали заявки для взаимодействия в разных форматах.
  • Объединение может стать лидером по созданию более справедливой системы глобального управления:
"ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Москва поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению, заинтересована в конкретном рассмотрении предложения.
  • Совокупный ВВП участников Шанхайской организации сотрудничества растет выше мировых темпов, несмотря на трудности в глобальной экономике. В прошлом году он вырос более чем на 5%, промышленное производство — на 4,6%.

О традиционных ценностях

  • Путин сообщил о живом интересе к конкурсу "Интервидение", в том числе со стороны стран ШОС. Он направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей:
"Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также международные организации.
Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Незадолго до встречи в формате "ШОС плюс" состоялось заседание Совета глав государств — членов организации. По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация.
Затем Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС
Заголовок открываемого материала