Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
О справедливом миропорядке
- Все больше стран хотят сотрудничать с ШОС, в мире растет интерес к организации. Около десяти государств подали заявки для взаимодействия в разных форматах.
- Объединение может стать лидером по созданию более справедливой системы глобального управления:
"ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности".
- Москва поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению, заинтересована в конкретном рассмотрении предложения.
- Совокупный ВВП участников Шанхайской организации сотрудничества растет выше мировых темпов, несмотря на трудности в глобальной экономике. В прошлом году он вырос более чем на 5%, промышленное производство — на 4,6%.
О традиционных ценностях
- Путин сообщил о живом интересе к конкурсу "Интервидение", в том числе со стороны стран ШОС. Он направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей:
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.
Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.
После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.
Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.
Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.
К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.
На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".
На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.
