Второй день саммита ШОС — 2025

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (Китай) проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем примут участие более 20 руководителей зарубежных...

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (Китай) проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем примут участие более 20 руководителей зарубежных стран и десять ответственных лиц международных организаций. На саммите будут приняты заявления по случаю 80-летия Победы и основания ООН, а также несколько итоговых документов. Кадры со второго дня саммита — в фотоленте РИА Новости.

