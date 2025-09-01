Рейтинг@Mail.ru
Второй день саммита ШОС — 2025
12:58 01.09.2025 (обновлено: 15:20 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/sammit-2038814173.html
Второй день саммита ШОС — 2025
Второй день саммита ШОС — 2025 - РИА Новости, 01.09.2025
Второй день саммита ШОС — 2025
С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (Китай) проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем примут участие более 20 руководителей зарубежных... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:58:00+03:00
2025-09-01T15:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg
С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (Китай) проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем примут участие более 20 руководителей зарубежных стран и десять ответственных лиц международных организаций. На саммите будут приняты заявления по случаю 80-летия Победы и основания ООН, а также несколько итоговых документов. Кадры со второго дня саммита — в фотоленте РИА Новости.
Второй день саммита ШОС — 2025

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (Китай) проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем примут участие более 20 руководителей зарубежных стран и десять ответственных лиц международных организаций. На саммите будут приняты заявления по случаю 80-летия Победы и основания ООН, а также несколько итоговых документов. Кадры со второго дня саммита — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Бобылев

Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.

Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендри Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

Почетный караул на церемонии официальной встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


Символика саммита ШОС в Тяньцзине

К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

Автомобиль Аурус кортежа президента РФ у конгрессно-выставочного центра Мэйцзян в Тяньцзине

На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

Перекрытое движение по улице во время саммита ШОС в Тяньцзине

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоВ миреКитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанИндияТурция
 
 
