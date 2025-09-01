https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038780498.html

Путин встретился с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС

Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.На переговорах с индийским коллегой он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства."Мы тесно координируем наши усилия на международной арене — ООН, БРИКС, "группа двадцати" и, разумеется, ШОС. Сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях".По его словам, Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения — дружеские, доверительные. Они носят непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран."Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу".Нью-Дели приветствует недавние усилия по урегулированию украинского кризиса, нужно искать пути для достижения этой цели. Индия ждет визита Путина на совместный саммит в декабре, добавил премьер.Позднее Моди назвал состоявшуюся встречу отличной. Политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах.Затем Путин провел переговоры с Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании."Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере".Президент России подчеркнул, что доволен темпом развития торговли стран, товарооборот в первом полугодии вырос на три процента."Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене".По его словам, партнерство в сфере энергетики носит стратегический характер, продолжается строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Страна получает газ по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции, предложение остается в силе."Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе".Как уточнила канцелярия турецкого лидера, политики обсудили ситуацию в Газе и Сирии. Эрдоган указал на развитии отношений Москвы и Анкары в торговле, туризме, энергетике и инвестициях. Также он сказал Путину, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

