https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038780498.html
Путин встретился с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС
Путин встретился с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин встретился с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС
Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:50:00+03:00
2025-09-01T09:50:00+03:00
2025-09-01T11:48:00+03:00
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
шос
москва
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793983_509:0:2959:1378_1920x0_80_0_0_881238befa1d7887157f045594307786.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.На переговорах с индийским коллегой он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства."Мы тесно координируем наши усилия на международной арене — ООН, БРИКС, "группа двадцати" и, разумеется, ШОС. Сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях".По его словам, Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения — дружеские, доверительные. Они носят непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран."Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу".Нью-Дели приветствует недавние усилия по урегулированию украинского кризиса, нужно искать пути для достижения этой цели. Индия ждет визита Путина на совместный саммит в декабре, добавил премьер.Позднее Моди назвал состоявшуюся встречу отличной. Политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах.Затем Путин провел переговоры с Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании."Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере".Президент России подчеркнул, что доволен темпом развития торговли стран, товарооборот в первом полугодии вырос на три процента."Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене".По его словам, партнерство в сфере энергетики носит стратегический характер, продолжается строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Страна получает газ по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции, предложение остается в силе."Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе".Как уточнила канцелярия турецкого лидера, политики обсудили ситуацию в Газе и Сирии. Эрдоган указал на развитии отношений Москвы и Анкары в торговле, туризме, энергетике и инвестициях. Также он сказал Путину, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/putin-2038759265.html
индия
россия
москва
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Беседа Путина с премьер-министром Индии
Беседа Путина с премьер-министром Индии.
2025-09-01T09:50
true
PT0M41S
Кадры рукопожатия Путина и Моди перед переговорами
Кадры рукопожатия Путина и Моди перед переговорами.
2025-09-01T09:50
true
PT0M37S
Путин и Моди садятся в "Аурус"
Путин и Моди садятся в "Аурус"
2025-09-01T09:50
true
PT0M17S
Путин о роли Турции в урегулировании украинского кризиса
Путин о роли Турции в урегулировании украинского кризиса.
2025-09-01T09:50
true
PT0M28S
Беседа Путина с Эрдоганом
Беседа Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
2025-09-01T09:50
true
PT0M58S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793983_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_bb493e051b31ae06e0019dd5869aeac4.jpg
Российская и турецкая делегации перед встречей Путина и Эрдогана
Российская и турецкая делегации перед встречей Путина и Эрдогана.
2025-09-01T09:50
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, шос, москва, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, брикс, оон, саммит шос в китае в 2025 году, турецкий поток, голубой поток
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, ШОС, Москва, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, ООН, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Турецкий поток, Голубой поток
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На переговорах с индийским коллегой он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.
«
"Мы тесно координируем наши усилия на международной арене — ООН, БРИКС, "группа двадцати" и, разумеется, ШОС. Сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях".
Владимир Путин
Президент России
По его словам, Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения — дружеские, доверительные. Они носят непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран.
- Со своей стороны, Моди подчеркнул, что тесное сотрудничество имеет большое значение для глобальной стабильности.
«
"Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу".
Нарендра Моди
Премьер Индии
Нью-Дели приветствует недавние усилия по урегулированию украинского кризиса, нужно искать пути для достижения этой цели. Индия ждет визита Путина на совместный саммит в декабре, добавил премьер.
Позднее Моди назвал состоявшуюся встречу отличной. Политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах.
Затем Путин провел переговоры с Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании.
«
"Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере".
Владимир Путин
Президент России
Президент России подчеркнул, что доволен темпом развития торговли стран, товарооборот в первом полугодии вырос на три процента.
«
"Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене".
Владимир Путин
Президент России
По его словам, партнерство в сфере энергетики носит стратегический характер, продолжается строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Страна получает газ по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".
В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции, предложение остается в силе.
«
"Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе".
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
Как уточнила канцелярия турецкого лидера, политики обсудили ситуацию в Газе и Сирии. Эрдоган указал на развитии отношений Москвы и Анкары в торговле, туризме, энергетике и инвестициях. Также он сказал Путину, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.