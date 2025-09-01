Рейтинг@Mail.ru
Совет глав государств — членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию - РИА Новости, 01.09.2025
09:06 01.09.2025 (обновлено: 13:14 01.09.2025)
Совет глав государств — членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Совет глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества принял Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на сайте объединения.Основные положенияСаммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Совет глав государств — членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Совет глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества принял Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на сайте объединения.

Основные положения

  • Геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности обостряются в мире, в том числе в регионе ШОС. Участники организации выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера.
  • ШОС осудила удары Израиля и США по Ирану, а также действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Обеспечение мира на Ближнем Востоке возможно благодаря справедливому урегулированию палестинского вопроса.
  • Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем. В основе устойчивого развития международных отношений лежат принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы.
  • Участники организации выступили против милитаризации космоса и сферы информационно-коммуникационных технологий.
  • Необходимо беречь историческую память о Второй мировой войне. Члены организации осудили попытки реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида, а также действия, искажающие значение победы и роль их народов в разгроме фашизма.
  • Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества. Принято решение об учреждении Банка развития ШОС.
  • Одобрено соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности странам — членам объединения и Антинаркотическом центре, утверждена дорожная карта по развитию энергетического взаимодействия до 2030-го.
  • Организация объединила статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в статус "партнер ШОС", его получил Лаос.
  • Государства-члены продолжат совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
  • В декларации отмечена приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала