01.09.2025
00:08 01.09.2025
Путин примет участие в саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, в ходе поездки в Китай примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также...
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, в ходе поездки в Китай примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет ряд двухсторонних встреч, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь. Президента РФ после приземления встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Путин принял участие в торжественном приеме, организованном китайской стороной для глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном. Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы. На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов. На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны. Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Путин не раз подчеркивал, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. По словам российского президента, оно продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности. Москва выступает за углубление практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности организации. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, подчеркнул Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС в 2024 году в Астане. Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС остается поддержание безопасности в государствах – участниках и по периметру внешних границ, считает российская сторона. В этих целях планируется образовать Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС в Ташкенте и антинаркотический центр ШОС в Душанбе. Ожидается, что соответствующие соглашения будут подписаны во время саммита в Китае. По словам Путина, ШОС является одной из основных опор нарождающегося нового миропорядка и выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности. Ожидается, что на полях саммита ШОС Путин также проведет ряд встреч с различными зарубежными лидерами. В частности, у главы государства запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы лидеры обсудят подготовку к предстоящему визиту Путина в Индию. По словам Ушакова, он может состояться в декабре. Планируется беседа российского лидера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В повестке встречи различные вопросы двустороннего сотрудничества, международные вопросы и ситуация вокруг Украины. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку, Кавказский регион, отмечал Ушаков. После беседы с турецким коллегой Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время их беседы речь в том числе пойдет о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ожидается встреча Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и развития сотрудничества. Предусматриваются также контакты Путина с зарубежными лидерами "на ногах". В том числе достигнута договоренность о беседах президента РФ с премьером Камбоджи Хуном Манет и премьером Непала Шарма Оли. Как сообщал Ушаков, на полях саммита ШОС у Путина может быть более десяти встреч с различными лидерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 августа рассказал журналистам, что достигнуты договоренности о дополнительных встречах. Второго сентября Путин будет работать уже в Пекине. Здесь состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях. В тот же день в рамках официального визита президента Российской Федерации в КНР запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне.
россия, китай, армения, владимир путин, юрий ушаков, никол пашинян, шос, оон
Россия, Китай, Армения, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, ШОС, ООН, Евразийская экономическая комиссия, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, в ходе поездки в Китай примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет ряд двухсторонних встреч, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь. Президента РФ после приземления встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Путин принял участие в торжественном приеме, организованном китайской стороной для глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.
Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы. На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.
На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны. Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Путин не раз подчеркивал, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. По словам российского президента, оно продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности.
Москва выступает за углубление практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности организации. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, подчеркнул Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС в 2024 году в Астане.
Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС остается поддержание безопасности в государствах – участниках и по периметру внешних границ, считает российская сторона. В этих целях планируется образовать Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС в Ташкенте и антинаркотический центр ШОС в Душанбе. Ожидается, что соответствующие соглашения будут подписаны во время саммита в Китае.
По словам Путина, ШОС является одной из основных опор нарождающегося нового миропорядка и выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности.
Ожидается, что на полях саммита ШОС Путин также проведет ряд встреч с различными зарубежными лидерами. В частности, у главы государства запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы лидеры обсудят подготовку к предстоящему визиту Путина в Индию. По словам Ушакова, он может состояться в декабре.
Планируется беседа российского лидера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В повестке встречи различные вопросы двустороннего сотрудничества, международные вопросы и ситуация вокруг Украины. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку, Кавказский регион, отмечал Ушаков.
После беседы с турецким коллегой Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время их беседы речь в том числе пойдет о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ожидается встреча Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и развития сотрудничества.
Предусматриваются также контакты Путина с зарубежными лидерами "на ногах". В том числе достигнута договоренность о беседах президента РФ с премьером Камбоджи Хуном Манет и премьером Непала Шарма Оли.
Как сообщал Ушаков, на полях саммита ШОС у Путина может быть более десяти встреч с различными лидерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 августа рассказал журналистам, что достигнуты договоренности о дополнительных встречах.
Второго сентября Путин будет работать уже в Пекине. Здесь состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях. В тот же день в рамках официального визита президента Российской Федерации в КНР запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне.
Россия Китай Армения Владимир Путин Юрий Ушаков Никол Пашинян ШОС ООН
 
 
