Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае

Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян".
На нем выступил председатель КНР Си Цзиньпин:
- он предложил инициативу в области глобального управления, призванную построить более справедливую мировую систему;
- Пекин готов вместе со всеми сторонами строить центр сотрудничества в области применения ИИ;
- Китай пригласил заинтересованные страны — члены ШОС принять участие в проекте международной лунной станции;
- участники объединения должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Незадолго до встречи в формате "ШОС плюс" состоялось заседание Совета глав государств — членов организации. По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация.
Затем Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.