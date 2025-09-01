https://ria.ru/20250901/putin--2038803174.html

Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае

Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае

Президент Владимир Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян".На нем выступил председатель КНР Си Цзиньпин:К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.Незадолго до встречи в формате "ШОС плюс" состоялось заседание Совета глав государств — членов организации. По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация.Затем Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

