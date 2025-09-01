Рейтинг@Mail.ru
11:15 01.09.2025 (обновлено: 12:03 01.09.2025)
Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян".На нем выступил председатель КНР Си Цзиньпин:К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.Незадолго до встречи в формате "ШОС плюс" состоялось заседание Совета глав государств — членов организации. По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация.Затем Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
азербайджан, армения, вьетнам, евразийская экономическая комиссия, оон, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, владимир путин, нарендра моди, турция, реджеп тайип эрдоган, китай, си цзиньпин
Азербайджан, Армения, Вьетнам, Евразийская экономическая комиссия, ООН, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Китай, Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС
Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян".
Президент Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Путин встретился с Си Цзиньпином, Пашиняном и Токаевым на полях саммита ШОС
Вчера, 18:42
На нем выступил председатель КНР Си Цзиньпин:
  • он предложил инициативу в области глобального управления, призванную построить более справедливую мировую систему;
  • Пекин готов вместе со всеми сторонами строить центр сотрудничества в области применения ИИ;
  • Китай пригласил заинтересованные страны — члены ШОС принять участие в проекте международной лунной станции;
  • участники объединения должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой
05:56

ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Незадолго до встречи в формате "ШОС плюс" состоялось заседание Совета глав государств — членов организации. По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация.
Затем Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Выступление Путина на заседании Совета глав государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС
07:15
 
АзербайджанАрменияВьетнамЕвразийская экономическая комиссияООНШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуВ миреВладимир ПутинНарендра МодиТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКитайСи Цзиньпин
 
 
