Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления

Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления

2025-09-01T14:33:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. В первую очередь китайский лидер сделал акцент на том, что при создании более справедливой и рациональной системы глобального управления необходимо "строго придерживаться суверенного равенства". "Следует настаивать на том, чтобы все страны, независимо от размера, мощи и благосостояния, имели равные возможности участвовать, принимать решения и получать выгоды в глобальном управлении. Необходимо продвигать демократизацию международных отношений, а также расширять представительство и голос развивающихся стран",- указал Си Цзиньпин. Во-вторых, отметил он, следует строго придерживаться верховенства международного права. По его словам, необходимо в полной мере, всесторонне и всецело придерживаться общепризнанных основных норм международных отношений, включая цели и принципы Устава ООН, а также обеспечивать равное и унифицированное применение международного права и правил. "Следует избегать "двойных стандартов" и не допускать, чтобы малочисленные страны навязывали другим свои "домашние порядки", - указал Си Цзиньпин. В-третьих, по его словам, страны должны придерживаться принципа многосторонности. "Мы должны отстаивать концепцию глобального управления, основанную на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, укреплять единство и сотрудничество, противостоять политике односторонних действий, твердо отстаивать статус и авторитет ООН, а также эффективно реализовывать незаменимую и важную роль организации в глобальном управлении", - уточнил он. Четвертым пунктом китайский лидер акцентировал необходимость отстаивать подход, ориентированный на людей. По его словам, следует реформировать и совершенствовать систему глобального управления так, чтобы обеспечить участие в нем народов всех стран, следует более эффективно противостоять общим вызовам, с которыми сталкивается человечество, лучше преодолевать разрыв в развитии между Севером и Югом и эффективнее защищать общие интересы всех стран. Заключительным пунктом он призвал сосредоточиться на развитии, ориентированном на действия. Си Цзиньпин призвал придерживаться систематического планирования и поступательного развития, обеспечивать общую координацию глобальных действий, в полной мере задействовать ресурсы всех сторон, добиваться более ощутимых результатов, а также посредством прагматичного сотрудничества избегать задержек и фрагментации в управлении. Инициативу Си Цзиньпина уже поддержал президент РФ Владимир Путин, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

