Кириенко рассказал о выставке "Регионы-2030. Платформа будущего"

Кириенко рассказал о выставке "Регионы-2030. Платформа будущего"

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новая выставка Национального центра "Россия" "Регионы-2030. Платформа будущего" покажет все, чем гордится РФ, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Выставка "Регионы-2030. Платформа будущего" открылась в понедельник на территории НЦ "Россия". Проект представит достижения субъектов Российской Федерации и их стратегические планы развития. Первые семь регионов, которые примут участие в экспозиции - Челябинская, Тульская, Воронежская и Амурская области, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан и Еврейская автономная область. "От каждого из российских регионов (есть) столько всего, что можно показать, чем гордятся, что удивляет, поражает и восхищает. И так важно поделиться этой гордостью - своей историей, своим настоящим и своим будущим. Поэтому сейчас по решению президента (РФ Владимира Путина) в Национальном центре "Россия" новый сезон запускается так, чтобы у каждого региона, который здесь представлен, был уже не один день, а как минимум такая честная полноценная неделя, когда можно показать все, чем гордится регион", - сказал Кириенко. Он напомнил, что самым популярным павильоном на выставке "Россия" на ВДНХ стал 75-й павильон, где были представлены все регионы России. "Все-таки не зря у нас сейчас эта выставка называется "Платформа будущего", потому что в каждом из российских регионов есть, чем гордиться: есть уникальная история, есть места исторической памяти, есть удивительные природные богатства, есть люди, которыми гордится регион, потому что главное богатство – это всегда люди. Но в данном случае это тоже задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы у каждого региона была возможность рассказать не только про историю, не только про сегодняшний день, но и показать, куда двигается и развивается регион, какие планы, какие программы развития", - подчеркнул Кириенко. Он объявил, что со вторника на территории НЦ "Россия" начинается день Республики Дагестан. В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил благодарность за возможность еще раз представить на выставке регионы. "Эта выставка, она позволяет еще раз нам, регионам Российской Федерации, подтвердить, что мы устремлены в будущее, что мы верим в великую Россию и очень любим нашу родину" - сказал Гусев. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт подчеркнула важность демонстрации потенциала, культуры и традиции каждого региона юным посетителям выставки. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила важность того, что вместе с выставкой о регионах стартует экспозиция экспортного потенциала "Сделано в России". "Далеко не всегда про нас знают, далеко не всегда узнаваемость российской продукции и российских регионов является достаточной относительно того потенциала, который есть у нас. И поэтому программа "Сделано в России" является набором различных действий, мероприятий для того, чтобы и новые рынки, и традиционные рынки правильно понимали, что такое Россия… И когда мы показываем не только наш экспортный продукт, но мы показываем нашу культуру, наш культурный код, наши традиции, мы рассказываем про природу регионов, про людей, про ценности, которые существуют в регионах, понимание, правильное понимание об образе России, формируемое за счет совокупности наших совместных действий, оно супер востребовано", - заключила Никишина.

