Си Цзиньпин назвал ШОС важной силой

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала важной силой, способствующей построению нового типа международных отношений, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме для высоких гостей саммита ШОС. "С момента своего создания Шанхайская организация сотрудничества неизменно придерживалась "Шанхайского духа", укрепляла единство и взаимное доверие, углубляла практическое сотрудничество и участвовала в международных и региональных делах", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер подчеркнул, что ШОС "стала значимой силой, способствующей построению нового типа международных отношений и Сообщества единой судьбы человечества". Он также выразил уверенность, что проведение саммита объединения в Тяньцзине придаст новый импульс устойчивому развитию Шанхайской организации сотрудничества. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

