https://ria.ru/20250831/shos-2038664365.html

Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом на саммите ШОС

Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом на саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025

Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом на саммите ШОС

Президент Белоруссии в кулуарах саммита ШОС в Китае пообщался с рядом своих зарубежных коллег, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T15:12:00+03:00

2025-08-31T15:12:00+03:00

2025-08-31T18:13:00+03:00

в мире

китай

азербайджан

пакистан

ильхам алиев

си цзиньпин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038656804_0:346:3025:2047_1920x0_80_0_0_3c9c163d7361ef29e695ce86690ccf4d.jpg

МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии в кулуарах саммита ШОС в Китае пообщался с рядом своих зарубежных коллег, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."В кулуарах саммита ШОС: Первый (Лукашенко - ред.) уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", - говорится в сообщении.Позже Telegram-канал сообщил, что также состоялась "теплая встреча" с премьером-министром Индии Нарендрой Моди.Также там опубликованы совместные фото Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, а также кадры общения белорусского президента с другими своими иностранными коллегами, включая лидеров Турции, Монголии, Узбекистана, Мьянмы, Туркмении, Таджикистана, Лаоса.По данным госагентства Белта, всего Лукашенко в кулуарах саммита ШОС уже провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами.Лукашенко находится с визитом в КНР. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проводит торжественный прием для высоких гостей. Лукашенко ранее 31 августа в Тяньцзине провел переговоры с председателем КНР.Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250831/lukashenko-2038623287.html

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

китай

азербайджан

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, азербайджан, пакистан, ильхам алиев, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, александр лукашенко, шехбаз шариф