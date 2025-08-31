Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом на саммите ШОС
31.08.2025
Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом на саммите ШОС
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии в кулуарах саммита ШОС в Китае пообщался с рядом своих зарубежных коллег, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."В кулуарах саммита ШОС: Первый (Лукашенко - ред.) уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", - говорится в сообщении.Позже Telegram-канал сообщил, что также состоялась "теплая встреча" с премьером-министром Индии Нарендрой Моди.Также там опубликованы совместные фото Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, а также кадры общения белорусского президента с другими своими иностранными коллегами, включая лидеров Турции, Монголии, Узбекистана, Мьянмы, Туркмении, Таджикистана, Лаоса.По данным госагентства Белта, всего Лукашенко в кулуарах саммита ШОС уже провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами.Лукашенко находится с визитом в КНР. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проводит торжественный прием для высоких гостей. Лукашенко ранее 31 августа в Тяньцзине провел переговоры с председателем КНР.Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Церемония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Церемония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Церемония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии в кулуарах саммита ШОС в Китае пообщался с рядом своих зарубежных коллег, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В кулуарах саммита ШОС: Первый (Лукашенко - ред.) уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", - говорится в сообщении.
Позже Telegram-канал сообщил, что также состоялась "теплая встреча" с премьером-министром Индии Нарендрой Моди.
Также там опубликованы совместные фото Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, а также кадры общения белорусского президента с другими своими иностранными коллегами, включая лидеров Турции, Монголии, Узбекистана, Мьянмы, Туркмении, Таджикистана, Лаоса.
По данным госагентства Белта, всего Лукашенко в кулуарах саммита ШОС уже провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами.
Лукашенко находится с визитом в КНР. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проводит торжественный прием для высоких гостей. Лукашенко ранее 31 августа в Тяньцзине провел переговоры с председателем КНР.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
