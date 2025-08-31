Путин принял участие в приеме для глав делегаций стран-участниц ШОС
Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС в Китае
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном приёме для глав делегаций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованном хозяином саммита - председателем КНР Си Цзиньпином.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.
На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств–членов ШОС, государств-наблюдателей, партнёров по диалогу, приглашены также руководители ряда международных организаций и объединений – ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
