Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС

Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС - РИА Новости, 31.08.2025

Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в...

2025-08-31T14:28:00+03:00

2025-08-31T14:28:00+03:00

2025-08-31T14:52:00+03:00

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, сообщает Центральное телевидение Китая. "Вечером 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине, чтобы приветствовать иностранных гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества 2025 года", - говорится в сообщении. Телеканал отметил, что перед началом банкета Си Цзиньпин с супругой тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменявшись рукопожатиями и приветствиями, а также сделав совместные фотографии. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

