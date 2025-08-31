Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС
Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет для участников саммита ШОС
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Церемония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Вечером 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине, чтобы приветствовать иностранных гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества 2025 года", - говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что перед началом банкета Си Цзиньпин с супругой тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменявшись рукопожатиями и приветствиями, а также сделав совместные фотографии.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00